أبراج تهتم بالاحتفال بأعياد ميلاد حيواناتها الأليفة.. أبرزهم الميزان والسرطان

(MENAFN
- Youm7)
يهتم الكثير بحيواناتهم الأليفة سواء بتحضير أطعمتهم والإهتمام بنظافتهم بالإضافة إلى اهتمامهم بإقامة أعياد ميلاد لهم، وهؤلاء يعتقد أنهم ينتمون لبعض الأبراج الفلكية، التي نستعرضها في هذا التقرير، وفقاً لما ذكره موقع "pinkvilla".
أبراج تحتفل بأعياد ميلاد حيواناتها الأليفة
برج الميزان
يستمتع مولود برج الميزان باللحظات الخاصة التي يعيشها مع حيواناتهم الأليفة، فهو يرى أن أصدقاءه ذوي الفراء من أفراد عائلته، ويستحقون كل الحب والتقدير الذى يقدمونه للبشر، لذلك يفضل أن يحتفل بعيد ميلاده في نزهة أو في المنزل مع تحضير قطع حلوى وتصميم أزياء له ذات طابع خاص له.
برج السرطان
يقدّر مولود السرطان الروابط العائلية، وكذلك علاقته بحيوانه الأليف، حيث يساعد الأخير على رفع الروح المعنوية لمولود برج السرطان ويخفف عنه الشعور بأعباء الحياة ويتعلم من الحيوانات الأليفة دروسًا قيمة عن الولاء والمرونة والحب غير المشروط، لذلك يهتم بالاحتفال بأعياد ميلادهم.
برج الحوت
يتسم مولود برج الحوت بالعاطفية الشديدة وارتباطه بحيواناته الأليفة، حتى إنه يهتم بهم ويحضر لهم الألعاب المختلفة ويصمم لهم الملابس الخاصة بهم، ويقضى معهم معظم الأوقات، لذلك يحرص على تحضير عيد ميلاد خاص لهم كوسيلة للتعبير لهم عن حبه.
برج الأسد
يُعرف برج الأسد بحبه لحيواناته الأليفة، لذلك يحرص على الاحتفال بهم من خلال تنظيم حفلات خاصة بحضور أصدقائه من محبى الحيوانات الأليفة، الذين يحضرون بحيواناتهم حتى يتواصل حيوانات برج الأسد مع غيره، كما يحرص طوال الوقت على نشر صوره الخاصة مع حيواناته على صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعى.
فتاة تحتفل بعيد ميلاد كلبها
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