وصفات طبيعية للتخلص من قشرة الحواجب.. تخلصى من المشكلة بخطوات سهلة

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- Youm7) تعتبر قشرة الحواجب من المشاكل المزعجة التي تواجه الكثيرات وتتسبب في شعورهن بالإحراج أمام الآخرين، لذلك تدفعهن لاتباع السبل المختلفة للتخلص من هذه المشكلة والتي يمكن حلها من خلال اتباع وصفات طبيعية للتخلص من قشرة الحواجب، والتي تعتمد على اتباع خطوات بسيطة نستعرضها في هذا التقرير، وفقاً لما ذكره موقع " timesofindia ".
وصفات طبيعية للتخلص من قشرة الحواجب
وصفة بذور الحلبة للتخلص من قشرة الحواجب
تعانى البعض من مشكلة قشرة الحواجب مع تساقط الشعر ، لذلك تساعد
بذور الحلبة المليئة بالأحماض الأمينية في التخلص من قشرة الحواجب وتقوية الشعر من خلال نقع بذور الحلبة في الماء طوال الليل ومن ثم عمل عجينة في الصباح، ووضعها على الحاجبين وتركها لمدة 15 دقيقة ثم غسل الحاجبين بالماء الدافئ.
التخلص من قشرة الحواجب وصفة زيت اللوز للتخلص من قشرة الحواجب
ينصح بتدليك الحواجب ببضع قطرات من زيت اللو الدافئ قبل النوم وغسلهما في الصباح، مع تكرار الوصفة بشكل يومى للتخلص من قشرة الحواجب.
وصفات طبيعية للتخلص من قشرة الحواجب
وصفة جل الصبار للتخلص من قشرة الحواجب
يعتبر جل الصبار من الحلول الطبيعية للتخلص من مشكلة قشرة الحواجب، وذلك من خلال وضع القليل من جل الصبار النقي على الحاجبين وشطفهما بالماء الفاتر مع تكرار الوصفة بشكل يومى.
وصفات للتخلص من قشرة الحواجب
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