طرق بسيطة لتنظيف حقيبة الظهر يدوياً أو في الغسالة.. هتحافظى عليها

(MENAFN
- Youm7)
تحتاح حقائب الظهر إلى تنظيفها والعناية بها بشكل صحيح، ويمكنك تنظيف الحقيبة القماشية آلياً أو يدوياً بإضافة منظفات الغسيل الثقيلة في الماء الدافئ ببساطة وفعالية تامة، ولتحقيق ذلك تعرفي على طرق تنظيف حقائب الظهر وتطهيرها وتجفيفها وفقاً لموقع "thespruce".
إفراغ جيوب الحقيبة
يجب عليكِ أولاً تفريغ كل شيء من جيوب الحقيبة، واجعلي الجيب مفتوحاً ومقلوباً من الداخل إلى الخارج لإزالة أي شيء موجود به.
استخدمى المكنسة الكهربائية
بعد إفراغ الحقيبة، قومي بتشغيل فوهة المكنسة الكهربائية وضعيها في داخل وخارج الحقيبة لإزالة أي غبار أو حطام.
حقيبة الظهر قراءة الملصق
ابحثي عن أي تعليمات غسيل الحقيبة، يمكنك غسل معظم حقائب الظهر المصنوعة من القماش يدوياً أو غسلها آلياً.
تنظيف الأشرطة
قومي بإزالة الأشرطة واغسليها يدوياً في محلول من منظفات الغسيل السائلة شديدة التحمل، حيث تحتوي هذه المنظفات على إنزيمات تعمل على تفكيك القذورات حتى تتمكني من غسلها بالماء الدافئ، وانقعى الأشرطة لمدة 30 دقيقة لتفكيك القذورات، وقومي بتنظيف البقع المتسخة بشدة باستخدام فرشاة ذات شعيرات ناعمة أو فرشاة أسنان قديمة، بعد ذلك اشطفي الأشرطة بالماء البارد واتركيها تجف في الهواء، لا تقومي بوضعها في المجفف الأوتوماتيكي.
تنظيف الحقيبة
ضعى حقيبة الظهر في الغسالة أو غسلها يدوياً
ضعي الحقيبة في كيس وسادة قديم أو كيس غسيل شبكي كبير، ثم قومي بوضع ذلك الكيس في الغسالة واغسليها بالماء الدافئ باستخدام الدورة اللطيفة ومنظف الغسيل العادي، بينما في حالة غسلها يدوياً، قومي بوضع كمية كافية من الماء الفاتر مع إضافة حوالي ملعقة كبيرة من منظف الغسيل في حوض كبير، ضعي فيهم الحقيبة واتركيها تنقع لمدة 15 دقيقة، ثم قومي بتمرير حقيبة الظهر في الماء لإزالة القاذورات، صفي الماء والصابون واشطفيه جيداً، ولا تقومي بعصر الكيس أو لفه لأنه قد يؤدي إلى إتلاف "السوستة "والحواف.
تجفيف الحقيبة
صنع محلول مطهر
إذا كانت الحقيبة بحاجة إلى التطهير فلا تستخدمي مبيض الكلور لأنه يؤدي إلى تلف القماش، واختاري زيت الصنوبر أو المناديل المطهرة وضعي واحد منهم في الماء الدافئ.
تطهير حقيبة الظهر
امسحي أسطح الحقيبة بعناية من الداخل والخارج باستخدام إسفنجة أو قطعة قماش نظيفة، ويمكنك أيضاً إضافة المطهر إلى ماء الغسيل (اتبعي التوجيهات الموجودة على الملصق لمعرفة الكمية الصحيحة) عند غسل الكيس يدويًا أو في الغسالة.
تجفيف حقيبة الظهر
امسحي الجزء الداخلي والجيوب باستخدام منشفة قديمة، وقومي بتعليق الحقيبة حتى تجف في الهواء مع فتح" السوستة "والجيوب بقدر الإمكان، لا تضعي الحقيبة في مجفف ساخن أو تقومي بتجفيفها في ضوء الشمس المباشر لأن ذلك قد يؤدي إلى إتلاف بعض الأقمشة.
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