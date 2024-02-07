طرق بسيطة لتنظيف حقيبة الظهر يدوياً أو في الغسالة.. هتحافظى عليها

تحتاح حقائب الظهر إلى تنظيفها والعناية بها بشكل صحيح، ويمكنك تنظيف الحقيبة القماشية آلياً أو يدوياً بإضافة منظفات الغسيل الثقيلة في الماء الدافئ ببساطة وفعالية تامة، ولتحقيق ذلك تعرفي على طرق تنظيف حقائب الظهر وتطهيرها وتجفيفها وفقاً لموقع "thespruce".

إفراغ جيوب الحقيبة

يجب عليكِ أولاً تفريغ كل شيء من جيوب الحقيبة، واجعلي الجيب مفتوحاً ومقلوباً من الداخل إلى الخارج لإزالة أي شيء موجود به.

استخدمى المكنسة الكهربائية

بعد إفراغ الحقيبة، قومي بتشغيل فوهة المكنسة الكهربائية وضعيها في داخل وخارج الحقيبة لإزالة أي غبار أو حطام.

حقيبة الظهر قراءة الملصق

ابحثي عن أي تعليمات غسيل الحقيبة، يمكنك غسل معظم حقائب الظهر المصنوعة من القماش يدوياً أو غسلها آلياً.

تنظيف الأشرطة

قومي بإزالة الأشرطة واغسليها يدوياً في محلول من منظفات الغسيل السائلة شديدة التحمل، حيث تحتوي هذه المنظفات على إنزيمات تعمل على تفكيك القذورات حتى تتمكني من غسلها بالماء الدافئ، وانقعى الأشرطة لمدة 30 دقيقة لتفكيك القذورات، وقومي بتنظيف البقع المتسخة بشدة باستخدام فرشاة ذات شعيرات ناعمة أو فرشاة أسنان قديمة، بعد ذلك اشطفي الأشرطة بالماء البارد واتركيها تجف في الهواء، لا تقومي بوضعها في المجفف الأوتوماتيكي.

تنظيف الحقيبة





ضعى حقيبة الظهر في الغسالة أو غسلها يدوياً

ضعي الحقيبة في كيس وسادة قديم أو كيس غسيل شبكي كبير، ثم قومي بوضع ذلك الكيس في الغسالة واغسليها بالماء الدافئ باستخدام الدورة اللطيفة ومنظف الغسيل العادي، بينما في حالة غسلها يدوياً، قومي بوضع كمية كافية من الماء الفاتر مع إضافة حوالي ملعقة كبيرة من منظف الغسيل في حوض كبير، ضعي فيهم الحقيبة واتركيها تنقع لمدة 15 دقيقة، ثم قومي بتمرير حقيبة الظهر في الماء لإزالة القاذورات، صفي الماء والصابون واشطفيه جيداً، ولا تقومي بعصر الكيس أو لفه لأنه قد يؤدي إلى إتلاف "السوستة "والحواف.

تجفيف الحقيبة





صنع محلول مطهر

إذا كانت الحقيبة بحاجة إلى التطهير فلا تستخدمي مبيض الكلور لأنه يؤدي إلى تلف القماش، واختاري زيت الصنوبر أو المناديل المطهرة وضعي واحد منهم في الماء الدافئ.

تطهير حقيبة الظهر

امسحي أسطح الحقيبة بعناية من الداخل والخارج باستخدام إسفنجة أو قطعة قماش نظيفة، ويمكنك أيضاً إضافة المطهر إلى ماء الغسيل (اتبعي التوجيهات الموجودة على الملصق لمعرفة الكمية الصحيحة) عند غسل الكيس يدويًا أو في الغسالة.

تجفيف حقيبة الظهر

امسحي الجزء الداخلي والجيوب باستخدام منشفة قديمة، وقومي بتعليق الحقيبة حتى تجف في الهواء مع فتح" السوستة "والجيوب بقدر الإمكان، لا تضعي الحقيبة في مجفف ساخن أو تقومي بتجفيفها في ضوء الشمس المباشر لأن ذلك قد يؤدي إلى إتلاف بعض الأقمشة.