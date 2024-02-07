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ما تأثير انخفاض سعر الدولار فى السوق السوداء على الشركات العامة والخاصة؟

2/7/2024 10:02:42 PM
(MENAFN- Youm7) كشفت مصادر اقتصادية ومصادر بقطاع الأعمال العام ،أن استمرار انخفاض الدولار في السوق السوداء ينعكس بصورة إيجابية على شركات قطاع الأعمال العام وفي الواقع ليس فقط على شركات قطاع الأعمال العام، وإنما على كل الشركات العاملة في السوق المصرية ،العامة والخاصة ،والتي تحتاج إلى دولار لشراء الخامات ،أو شراء بعض الاحتياجات من الخارج ،وبالتالي احتياجها إلى العملة الصعبة.



‏أشار
عبد الرحمن عبد الغنى ،الأمين العام لنقابة الصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية أن بعض الشركات كانت تلجأ إلى شراء احتياجاتها من بعض الوكلاء في الداخل ،وبالتالي كان يتم مضاعفة الأسعار تقريبا لأن بعض الوكلاء كانوا يقيمون أسعار السلع المستوردة وفقا لسعر الدولار في السوق السوداء ،وليس وفقا لسعر الدولار في السوق الرسمي.



أضاف عبد الرحمن عبد الغني ،انه بما أن خسائر الدولار في السوق مستمرة وخسر نحو
25 جنيها من قيمته في السوق السوداء كما أعلن مؤخرا فإن ذلك ينعكس بصورة إيجابية على انخفاض أسعار تلك الخامات خلال الفترة المقبلة لكل الشركات العامة والخاصة ، وبالتالي انخفاض تكلفة المناخات وانخفاض أسعارها .



‏أضاف انه في بعض الأحيان وفي بعض الظروف الملحة ، كانت تضطر
الشركات إلى تدبير الدولار من السوق السوداء ؛لتلبية احتياجات عاجلة لها ،وهذا يساهم في مضاعفة قيمة الخدمات وبالتالي مضاعفة الأسعار وتحميل الشركات أعباء ، موضحا أن هذه الأعباء تنتقل بطبيعة الحال إلى المستهلكين الذين يعانون من ارتفاع الأسعار.



أشاد الأمين العام لنقابة الصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية باستعداد البنك المركزي لتلبية احتياجات البنوك و توفير طلبات العملاء من العملة الصعبة ؛لشراء الخامات ،أو بعض المنتجات من الخارج وهذا يقلل الطلب كثيرا على شراء الدولار من السوق السوداء بجانب تشديد الإجراءات الرقابية على هذا السوق غير القانوني لإعادة الانضباط إلى الأسعار مرة أخرى.


















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