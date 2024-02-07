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واردات مصر من الوقود تتراجع بـ257 مليون دولار نوفمبر الماضى

2/7/2024 10:02:42 PM
(MENAFN- Youm7) واصلت معدلات استيراد الوقود مستواها المتراجع في الفترة الأخيرة، وذلك على نحو ملحوظ وفقا لأرقام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، حيث سجلت القيمة الإجمالية لواردات الوقود نحو 795 مليون و97 ألف دولار في شهر نوفمبر الماضي، بينما كانت نحو مليار و257 مليون دولار في شهر نوفمبر عام 2022، بتراجع بلغت قيمته 462 مليون و274 ألف دولار.

وتظهر بيانات الجهاز، أن التراجع الذي سجلته واردات الوقود جاء مدفوعا بتراجع عدة بنود رئيسية أهمها البترول الخام، حيث تراجعت قيمة وارداته لمستوى مليون و721 ألف دولار فقط في شهر نوفمبر الماضي، تراجعا من 439 مليون و340 ألف دولار في نفس الشهر عام 2022، بتراجع بلغ نحو 437 مليون و619 ألف دولار، يليها واردات الغاز الطبيعي والتي بلغت نحو 104 مليون و730 ألف دولار في نوفمبر الماضي، مقابل 207 مليون و340 ألف دولار في نفس الشهر عام 2022، بتراجع بلغ 102 مليون و610 ألف دولار.

وتضمنت قائمة التراجعات أيضا واردات الفحم بقيمة بلغت 18 مليون و480 ألف دولار في نوفمبر الماضي، مقابل 46 مليون و414 ألف دولار في نفس الشهر عام 2022، بتراجع بلغ 27 مليون و934 ألف دولار، وفى المقابل ارتفعت واردات منتجات البترول لتصل إلى 669 مليون و960 ألف دولار في شهر نوفمبر الماضي، مقابل 562 مليون و373 ألف دولار في نفس الشهر عام 2022، بزيادة بلغت 107 مليون و587 ألف دولار.







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