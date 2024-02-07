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10 تحذيرات لتجنب سحب شقة الإسكان الاجتماعى والتعرض للحبس والغرامة

2/7/2024 10:02:41 PM
(MENAFN- Youm7) لو انت من محدودى الدخل وحصلت على وحدة من شقق وزارة الإسكان، وخايف عليها من السحب، احذر من بعض الأمور التي قد تؤدى إلى سحب الوحدة منك ...



أولا: تجنب تأجير الوحدة لأن ذلك سيعرضك لغرامة تصل لـ 40 ألف جنيه.

ثانيا: تجنب بيع الوحدة لأنه طبقا لقانون الإسكان الاجتماعى ومواده يؤدى بيع الوحدة إلى سحب الوحدة والحبس.

ثالثا: تجنب ترك الوحدة شاغرة لفترة طويلة لأن ذلك يعنى أنك ليس بحاجة إليها ويعرضك ذلك للغرامة أيضا.

رابعا: تجنب التحايل على القانون من خلال ترك الوحدة لأقاربك بحجة الضيافة أو خلافه لانه في حال التفتيش المفاجئ ووجود أحد غيرك يقطن الوحدة يعرضك ذلك للغرامة.

خامسا: تجنب تغير نشاط الوحدة فهى مخصصة لسكنى فقط ولا يجوز تغير النشاط.

سادسا: تجب قفل المناور أو تركيب حديد على الشرفة الخاصة بالوحدة لأن ذلك يعرضك للغرامة والمسائلة القانونية.

سابعا: لا يجوز التنازل عن الوحدة أو عمل توكيل في الشهر العقارى قبل مرور 7 سنوات.

ثامنا: لا يجوز إجراء أي تعديلات داخلية في الوحدة دون الحصول على تصريح من جهاز المدينة.

تاسعا: لا يجوز استخدام الوحدة
مخزن للمواد التجارية أو خلافة لأنها مخصصة لأغراض سكنية فقط.

عاشرا: سارع باستلام الوحدة وتركيب عدادات المياه والكهرباء حتى لا تتعرض لمسائلة قانونية عن سبب تأخير الاستلام.
















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