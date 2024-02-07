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أصول هامة للاقتصاد المصرى.. البنية التحتية لقطاع البترول بالعلمين الجديدة

2/7/2024 10:02:41 PM
(MENAFN- Youm7) تعد البنية التحتية لقطاع البترول بالعلمين الجديدة
أصول هامة للغاية لمصر والاقتصاد المصرى،حيث أن
كافة التوسعات البترولية التي يتم تنفيذها بهذه المنطقة توافر لها إرادة ورؤية استباقية لتنفيذها في اطار مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول الذى بدأ عام 2016 ، و ان هذه الرؤية الاستباقية وضعها قطاع البترول وينفذها لمواكبة وخدمة حركة التنمية الجارية بالعلمين الجديدة و على طول منطقة الساحل الشمالى الغربى لمصر من تنمية صناعية وعمرانية في اطار خطة الدولة لتنمية المنطقة والتي لابد أن يتوفر لها
ظهير بترولى في اطار دور الطاقة كمحرك للتنمية وذلك وفقا لتصريحات المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية خلال الجمعية العامة لشركة ويبكو المسئولة عن إدارة وتشغيل ميناء الحمراء البترولى وتنفيذ مشروعات البنية التحتية لتخزين وتداول
الخام والمنتجات البترولية بمنطقة العلمين الجديدة.



وتمثل المشروعات التوسعية الجارية في المنطقتين الشمالية والجنوبية لميناء الحمراء البترولى ترجمة عملية لتلك الرؤي والاستراتيجيات لما تعمل عليه من زيادة غير مسبوقة في طاقات التخزين للميناء من الخام ودعم دوره الهام كمركز رئيسى بمنطقة البحر المتوسط، و تدشين منطقة استراتيجية لتخزين وتداول وشحن المنتجات البترولية المختلفة بالعلمين الجديدة والتي من المخطط تشغيل أولى مراحلها في الصيف المقبل بتشغيل منطقة تخزين وتداول وشحن السولار ، و يرتبط هذا المشروع بالبنية التحتية ممثلة في خط نقل المنتجات البترولية من توسعات مصفاة تكرير ميدور الى العلمين الجديدة ،



و حول الموقف التنفيذي لمشروعات التوسعات بالمنطقتين الشمالية والجنوبية للميناء و خطط التنفيذ ، حيث استعرض المهندس إبراهيم مسعود رئيس شركة "بترول الصحراء الغربية" ويبكو" أعمال توسـعات المنطقة الشمالية والتي تشمل إنشـاء مسـتودعات لتخزين

وتداول الزيت الخام للوصـول لسـعة إجمالية 8 مليون برميل
لميناء الحمراء
،كما
تشمل خطوط الربط مع ميناء الحمراء وكذلك محطة توزيع الكهرباء حيث يتم العمل حالياً للانتهاء من المرحلة الأولي وتشمل
4 مستودعات تخزين بواقع 630 الف برميل للمستودع للوصول إلي سعة تخزين للميناء 3ر5 مليون برميل.




وأوضح المهندس إبراهيم مسعود رئيس شركة "بترول الصحراء الغربية"،أن التوســعات الجنوبية ممثلة في مشروع المنطقة البترولية بميناء الحمراء تتم الأعمال المتكاملة
لإنشاء 3 مستودعات لتخزين وتداول السولار ومحطة توزيع الكهرباء وكافة التسهيلات والمرافق اللازمة والربط مع منطقة التوسعات الشمالية، وكذلك
ثلاثة مستودعات للبنزين ومستودعين لوقود النفاثات بالإضـافة لما يلزم من مرافق وتسهيلات، وجار تكثيف الأعمال لسرعة الإنتهاء من توفير طاقة تخزينية للمنتجات البترولية 130 الف طن
في إطار المخطط العام لمنطقة التوسـعات البترولية الحديثة والتي تتزامن مع إستكمال خط نقل المنتجات البترولية من مصـفاة ميدور بالأسكندرية إلي ميناء الحمراء البترولي بالعلمين بطول 145 كم، بما يخدم التنمية بمدينة العلمين الجديدة ، كذلك فإن منطقة تخزين وشـحن المنتجات البترولية البالغ طاقتها
400 ألف طن ســتسـاعد في تقليل حركة مركبات نقل المنتجات البترولية علي الطريق الساحلي، وكذلك خدمة المجتمعات العمرانية الجديدة بالعلمين ، كما تم استعراض خطة تداول الزيت الخام خلال العام المالي
٢٠٢٥/٢٠٢٤ و استقبال وتداول كمية
95 مليون برميل من الزيت الخام بتسهيلات ميناء الحمراء بمعدل يومي260
ألف برميل ، كما تشـهـد شـركة ويبكو العام القادم إضـــافة نشــاط تداول المنتجات البترولية وتخزين الخام لحسـاب الغير مما سيكون له بالغ الأثر علي زيادة المردود الإقتصـادي .



وخلال الجمعية العامة لشركة بدر للبترول لاستعراض موازنة العام المالى 2024-2025 وجه المهندس طارق الملا بوضع خطط طموح لزيادة
الإنتاج من حقل بدر-1 بالصحراء الغربية الذى تقوم الشركة بتشغيله و التي تعد شركة مصرية بالكامل خاصة و أن الزيادة في الإنتاج تتضاعف أهميتها لتقليل الاستيراد ودعم الاقتصاد الوطنى .



واستعرض المهندس إبراهيم مسعود رئيس الشركة خطة حفر الآبار الجديدة ومشروعات تطوير موقع حقل بدر-1فى مجالى التحول الرقمى والاستفادة من غازات الشعلة وخفض الانبعاثات .












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