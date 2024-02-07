افتتاح أكبر معرض للفن الكلاسيكى يضم لوحات وتحف بملايين الدولارات فى بودابست

(MENAFN
- Youm7) يفتتح معرض الفن والتحف في بودابست ، أكبر معرض للفن الكلاسيكي والمعاص في المجر، أبوابه للمرة السادسة، من 29 فبراير إلى 3 مارس المقبل، وفقا لما نشره موقع " hungarytoday".
وقال المنظمون في بيان: إن مجموعة الأعمال المعروضة تتراوح من لوحات تبلغ قيمتها لملايين الدولارات من الفورنتات إلى قطع بأسعار معقولة، وفي منصات العارضين، يمكن للزوار مشاهدة وشراء اللوحات والمنحوتات والمجوهرات والسجاد الخاص والأثاث والكتب العتيقة.
سيقام المعرض في بالنا على مساحة تقارب 5000 متر مربع، مما يخلق نقطة التقاء فريدة للمعارض ودور المزادات ومحبي الفن على حدٍ سواء.
في الحدث الفني الكلاسيكي والمعاصر، سيعرض معرض كالمان ماكلاري للفنون الجميلة عمل جوديت ريجل (1923-2020) 1955 ، الانفجار الأسود ، الذي يحظى باهتمام كبير من وجهة نظر مؤرخ الفن وجامع الأعمال الفنية، بعض أعمالها هي جزء من مجموعات متحف متروبوليتان، ومتحف الفن الحديث (MoMA) في نيويورك، ومركز بومبيدو في باريس.
كما سيعرض لوحة لأحد أشهر الرسامين التجريديين المجريين، سيمون هانتاي (1922-2008)، إلى المعرض السنوي لسوق الفن المجري. تم العثور على العمل الفني لعام 1971، الذي تبلغ قيمته حوالي 100 مليون فورنت مجري (حوالي 258.500 يورو)، بعد أكثر من 50 عامًا في مجموعة خاصة في فرنسا، عُرضت لوحاته مؤخرًا في مؤسسة لويس فويتون في باريس، ومعرض جاجوسيان المشهور عالميًا في روما، وفي معرض جوديت ريجل بقصر الفنون، ومعرض جماعي في HAB في بودابست.
وإلى جانب اللوحات، سيتم أيضًا عرض الأثاث والمنحوتات والكتب العتيقة والمجوهرات والسجاد، سيعرض جناح Nudelman Numismatica أيضًا عملين منسوجين من إبداع إيلونا كيسيرو (مواليد 1933)، استنادًا إلى لوحتها " نحن ذاهبون إلى سينتيندري" (1979).
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