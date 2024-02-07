افتتاح أكبر معرض للفن الكلاسيكى يضم لوحات وتحف بملايين الدولارات فى بودابست

MENAFN - Youm7) يفتتح معرض الفن والتحف في بودابست ، أكبر معرض للفن الكلاسيكي والمعاص في المجر، أبوابه للمرة السادسة، من 29 فبراير إلى 3 مارس المقبل، وفقا لما نشره موقع " hungarytoday".

وقال المنظمون في بيان: إن مجموعة الأعمال المعروضة تتراوح من لوحات تبلغ قيمتها لملايين الدولارات من الفورنتات إلى قطع بأسعار معقولة، وفي منصات العارضين، يمكن للزوار مشاهدة وشراء اللوحات والمنحوتات والمجوهرات والسجاد الخاص والأثاث والكتب العتيقة.

سيقام المعرض في بالنا على مساحة تقارب 5000 متر مربع، مما يخلق نقطة التقاء فريدة للمعارض ودور المزادات ومحبي الفن على حدٍ سواء.

في الحدث الفني الكلاسيكي والمعاصر، سيعرض معرض كالمان ماكلاري للفنون الجميلة عمل جوديت ريجل (1923-2020) 1955 ، الانفجار الأسود ، الذي يحظى باهتمام كبير من وجهة نظر مؤرخ الفن وجامع الأعمال الفنية، بعض أعمالها هي جزء من مجموعات متحف متروبوليتان، ومتحف الفن الحديث (MoMA) في نيويورك، ومركز بومبيدو في باريس.

كما سيعرض لوحة لأحد أشهر الرسامين التجريديين المجريين، سيمون هانتاي (1922-2008)، إلى المعرض السنوي لسوق الفن المجري. تم العثور على العمل الفني لعام 1971، الذي تبلغ قيمته حوالي 100 مليون فورنت مجري (حوالي 258.500 يورو)، بعد أكثر من 50 عامًا في مجموعة خاصة في فرنسا، عُرضت لوحاته مؤخرًا في مؤسسة لويس فويتون في باريس، ومعرض جاجوسيان المشهور عالميًا في روما، وفي معرض جوديت ريجل بقصر الفنون، ومعرض جماعي في HAB في بودابست.

وإلى جانب اللوحات، سيتم أيضًا عرض الأثاث والمنحوتات والكتب العتيقة والمجوهرات والسجاد، سيعرض جناح Nudelman Numismatica أيضًا عملين منسوجين من إبداع إيلونا كيسيرو (مواليد 1933)، استنادًا إلى لوحتها " نحن ذاهبون إلى سينتيندري" (1979).