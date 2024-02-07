ذاكرة اليوم.. إعدام ملكة اسكتلندا وميلاد شادية والإسكندرانى ورحيل هولاكو

(MENAFN
- Youm7) وقعت فى يوم 8 فبراير العديد من الأحداث المهمة التى غيرت خريطة العالم، حيث ولد فى مثل هذا اليوم العديد من نجوم الفن والسياسة والأدب وفى شتى المجالات، ورحلت أيضا عنا شخصيات أدبية وسياسة وفنية بارزة، كما يصادف اليوم الاحتفال بمناسبات سنوية بشكل دورى، وهذا ما نستعرضه خلال التقرير التالى.
حدث في مثل هذا اليوم
1587 – إعدام ملكة إسكتلندا مارى ستيوارت بالمقصلة بعد 19 عامًا قضتها فى السجن بسبب اشتراكها فى مخطط اغتيال الملكة إليزابيث الأولى
ولد في مثل هذا اليوم
882 - محمد بن طغج الإخشيد، مؤسس الدولة الإخشيدية.
1819 - جون راسكن، شاعر إنجليزى.
1828 - جول فيرن، كاتب فرنسى.
1889 - عبد الرحمن الرافعى، مؤرخ مصرى.
1930 - إيفا شتريتماتر، كاتبة وشاعرة ألمانية.
1931 - شادية، ممثلة مصرية.
1938 - سمير الإسكندرانى، مغنى مصرى.
1939 - طه إسماعيل، لاعب كرة قدم مصرى.
1945 - يوسف فوزى، ممثل مصرى.
1951 - حسين الإمام، ممثل مصرى.
1972- بيج شو مصارع محترف أمريكى.
1980 - هويدا الحسن، ممثلة مصرية.
رحل في مثل هذا اليوم
1265 – هولاكو خان، زعيم مغولي
1849 – فرانتسيه بريشيرن، شاعر سلوفيني
1871 – ناصيف اليازجى، شاعر لبنانى.
1998 – هالدور لاكسنس، أديب آيسلندى حاصل على جائزة نوبل فى الأدب عام 1955
2008 – رجاء النقاش، كاتب صحفى مصري
2018 - إبراهيم الشقنقيرى، مخرج مصرى.
MENAFN07022024000132011024ID1107825290