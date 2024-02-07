ذاكرة اليوم.. إعدام ملكة اسكتلندا وميلاد شادية والإسكندرانى ورحيل هولاكو

MENAFN - Youm7) وقعت فى يوم 8 فبراير العديد من الأحداث المهمة التى غيرت خريطة العالم، حيث ولد فى مثل هذا اليوم العديد من نجوم الفن والسياسة والأدب وفى شتى المجالات، ورحلت أيضا عنا شخصيات أدبية وسياسة وفنية بارزة، كما يصادف اليوم الاحتفال بمناسبات سنوية بشكل دورى، وهذا ما نستعرضه خلال التقرير التالى.





حدث في مثل هذا اليوم

1587 – إعدام ملكة إسكتلندا مارى ستيوارت بالمقصلة بعد 19 عامًا قضتها فى السجن بسبب اشتراكها فى مخطط اغتيال الملكة إليزابيث الأولى

ولد في مثل هذا اليوم

882 - محمد بن طغج الإخشيد، مؤسس الدولة الإخشيدية.





1819 - جون راسكن، شاعر إنجليزى.





1828 - جول فيرن، كاتب فرنسى.





1889 - عبد الرحمن الرافعى، مؤرخ مصرى.





1930 - إيفا شتريتماتر، كاتبة وشاعرة ألمانية.





1931 - شادية، ممثلة مصرية.





1938 - سمير الإسكندرانى، مغنى مصرى.





1939 - طه إسماعيل، لاعب كرة قدم مصرى.





1945 - يوسف فوزى، ممثل مصرى.





1951 - حسين الإمام، ممثل مصرى.





1972- بيج شو مصارع محترف أمريكى.





1980 - هويدا الحسن، ممثلة مصرية.





رحل في مثل هذا اليوم

1265 – هولاكو خان، زعيم مغولي





1849 – فرانتسيه بريشيرن، شاعر سلوفيني





1871 – ناصيف اليازجى، شاعر لبنانى.





1998 – هالدور لاكسنس، أديب آيسلندى حاصل على جائزة نوبل فى الأدب عام 1955





2008 – رجاء النقاش، كاتب صحفى مصري





2018 - إبراهيم الشقنقيرى، مخرج مصرى.



