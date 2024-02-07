اكتشاف عظام بشرية لمراهق يعود عمرها لـ2500 عام فى أيرلندا بدون جمجمة

MENAFN - Youm7) اكتشف علماء الآثار "هياكل عظيمة " يتراوح عمرها بين 2000 و2500 عام، حيث أبلغت دائرة الشرطة في أيرلندا الشمالية أنها عثرت على "جسم مستنقع " في الأراضي الخثية بالقرب من بيلاجي وهي قرية في الجزء الأوسط من أيرلندا، وهي بقايا بشرية محفوظة جيدًا بشكل لا يصدق بفضل وجودها في أماكن تحتوي على مستويات منخفضة من الأكسجين ذات تربة رطبة وإسفنجية،وفقا لما نشره موقع" livescience".

قرر علماء أنثروبولوجيا الطب الشرعي أن الهيكل العظمي، الذي تناثرت عظامه عبر الأراضي الخثية وأعيد تجميعها ، كان لصبي مراهق توفي في وقت ما بين سن 13 و17 عامًا.

وبينما تم انتشال معظم عظامه، لا تزال جمجمته مفقودة، والباحثون غير متأكدين مما إذا كانت قد انفصلت عن جسده قبل وفاته أم بعده، تمكن الباحثون من استعادة أجزاء من الجلد وأظافر اليدين والقدمين و"ربما الكلى"، وفقًا للبيان.

وقالت نيكي ديهان، مفتشة المباحث بدئراة الشرطة في أيرلندا، في البيان: "في الفحص الأولي، لم نتمكن من التأكد مما إذا كانت البقايا قديمة أم أنها نتيجة لوفاة أحدث".

وأضافت: "أنه تم استخراج الجثة مع مراعاة الطب الشرعي الكامل بطريقة حساسة ومهنية يضمن إمكانية تأمين أى دليل للحمض النووى لأى تحقيق جنائي محتمل".

وقالت ديهان: "إن طبيعة الجسم المحفوظة جيدًا تعنى أنه يمكن استخدام التأريخ بالكربون المشع للتأكد من وقت الوفاة، ولقد حددت بين 2000 و 2500 سنة مضت، حوالي 500 قبل الميلاد".

وأشارت إلى أن هذه هى المرة الأولى التي يتم فيها استخدام التأريخ بالكربون المشع على جسم مستنقع فى أيرلندا الشمالية، مما يجعل هذا اكتشافًا أثريًا فريدًا .

يشار إلى أن السلطات قامت بنقل الرفات إلى المتاحف الوطنية في أيرلندا الشمالية لإجراء مزيد من التحقيقات وتحديد كيفية وفاة الصبي.

تم العثور على أكثر من 1000 هيكل يعود تاريخهم إلى العصر الحجري وحتى العصر الحديث، في أوروبا على مر القرون، في حين أن بعض جثث المستنقعات، مثل رجل تولوند من الدنمارك، المحفوظة جيدًا، هي بقايا ضحايا التضحيات، فمن المحتمل أن يكون بعضها الآخر عبارة عن مدافن منحرفين أو مجرمين تم إعدامهم، أو حتى بقايا الوفيات العرضية، مثل حالات الغرق، وفقًا لدراسة أجريت عام 2023 في مجلة العصور القديمة .