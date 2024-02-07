توقيع ومناقشة رواية جذر بطاطا لـ نشأت يونس فى مكتبة مصر العامة

(MENAFN
- Youm7) تنظم مكتبة مصر العامة بالدقي ندوة لمناقشة وتوقيع رواية "جذر بطاطا" للروائي نشأت يونس، وذلك يوم الأحد 11 فبراير الحالى، في تمام الساعة الرابعة عصرًا.
يشارك فى الندوة الدكتور أحمد فؤاد والكاتب الدكتور عمر شهريار، والروائي الدكتور سامح الجباس، والروائية الدكتورة إنجي الحسيني، وتديرها الكاتبة الروائية إيمان عنان، كما سيقوم الروائى نشأت يونس خلال الندوة بتوقيع مجمل أعماله والتي تتمثل في: "ذبابة في حقيبة سفر"،
والتي يتحدث فيها الكاتب عن ذبابة نافقة ودفتر يوميات داخل حقيبة سفر قديمة لجندي أسترالي قتل منذ مائة عام في القاهرة يقودان طريق غريب في الكشف عن حقيقة لا يبحث عنها أحد،
ورواية "السمرة الأخيرة"
وهي رواية حكاية موريسكية لأسوء أجيال البشرية حظًّا، وأقلهم ذكرا، والجيل المدان بلا جريمة، المعاقب بلا ذنب، الأسير بلا حرب، المطرود بلا أرض، المضطهد تحت وطأة أقوى الممالك في ذلك الزمن، فهي حكاية عن الحب والحقد، الطموح والخنوع، عن الحسد والغيرة والثورة، عن موات النفس وضياع الأفئدة والبحث عن الأمل في قيعان اليأس، عن قوم أبوا إلا أن يرقصوا نهايتهم على أنغام رقصة السمرة وأنشودة أخيرة، ورواية "الأخير الآخر عن متاهات الحب و العرش لنشأت بدوي"، ومن أجواء الرواية : "يُذكَر بين السطور في صفحات تاريخ الأندلس الطويل، مدينة "قلمرية" التابعة لمملكة "بطليوس" غربي الأندلس التي عُرِفت أثناء عهد ملوك الطوائف إبّان انهيار الخلافة الأموية بالأندلس، ورواية "أرق بين العلمين"
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