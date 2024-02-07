توقيع ومناقشة رواية جذر بطاطا لـ نشأت يونس فى مكتبة مصر العامة

MENAFN - Youm7) تنظم مكتبة مصر العامة بالدقي ندوة لمناقشة وتوقيع رواية "جذر بطاطا" للروائي نشأت يونس، وذلك يوم الأحد 11 فبراير الحالى، في تمام الساعة الرابعة عصرًا.

يشارك فى الندوة الدكتور أحمد فؤاد والكاتب الدكتور عمر شهريار، والروائي الدكتور سامح الجباس، والروائية الدكتورة إنجي الحسيني، وتديرها الكاتبة الروائية إيمان عنان، كما سيقوم الروائى نشأت يونس خلال الندوة بتوقيع مجمل أعماله والتي تتمثل في: "ذبابة في حقيبة سفر"،

والتي يتحدث فيها الكاتب عن ذبابة نافقة ودفتر يوميات داخل حقيبة سفر قديمة لجندي أسترالي قتل منذ مائة عام في القاهرة يقودان طريق غريب في الكشف عن حقيقة لا يبحث عنها أحد،

ورواية "السمرة الأخيرة"

وهي رواية حكاية موريسكية لأسوء أجيال البشرية حظًّا، وأقلهم ذكرا، والجيل المدان بلا جريمة، المعاقب بلا ذنب، الأسير بلا حرب، المطرود بلا أرض، المضطهد تحت وطأة أقوى الممالك في ذلك الزمن، فهي حكاية عن الحب والحقد، الطموح والخنوع، عن الحسد والغيرة والثورة، عن موات النفس وضياع الأفئدة والبحث عن الأمل في قيعان اليأس، عن قوم أبوا إلا أن يرقصوا نهايتهم على أنغام رقصة السمرة وأنشودة أخيرة، ورواية "‫الأخير الآخر عن متاهات الحب و العرش لنشأت بدوي"، ومن أجواء الرواية : "يُذكَر بين السطور في صفحات تاريخ الأندلس الطويل، مدينة "قلمرية" التابعة لمملكة "بطليوس" غربي الأندلس التي عُرِفت أثناء عهد ملوك الطوائف إبّان انهيار الخلافة الأموية بالأندلس، ورواية "أرق بين العلمين"