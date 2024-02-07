مركز الإبداع يقيم حفلا موسيقيا لعازف القانون بسام عبد الستار فى السحيمى

(MENAFN
- Youm7) يقيم مركز الإبداع الفني ببيت السحيمى – بشارع المعز – التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة
الدكتور وليد قانوش، حفلا موسيقياً لعازف القانون الفنان بسام عبد الستار، وذلك اليوم الخميس، في تمام الساعة الثامنة مساء.
يتضمن الحفل تقديم مجموعة من المقامات الموسيقية مثل: البياتي والمقسوم وميلودي، بالإضافة إلى باقة من الحان موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب منها: "الفن"، "انت عمري"، "جفنه" و"مضناك"، كما يقدم ضيف شرف الحفل الفنان وائل الفشني مجموعة من أشهر اغنياته.
جدير بالذكر أن الفنان بسام عبد الستار تخرج من المعهد العالي للموسيقى العربية بأكاديمية الفنون، ثم حصل علي درجة الماجستير في آلة القانون، شارك في مجموعة من الحفلات مع اوركسترا القاهرة بدار الأوبرا كعازف منفرد، وشارك في العديد من الحفلات الموسيقية الدولية في مختلف أنحاء العالم.
بيت السحيمي أو بيت الشيخ عبد الوهاب الطبلاوي الذى يقام فيه الفعالية، هو بيت عربي ذو معمار شرقي متميز يقع في حارة الدرب الأصفر المتفرعة من شارع المعز لدين الله الفاطمي بحي الجمالية في قلب مدينة القاهرة. يتكون البيت من قسمين أحدهما قبلي والآخر بحري، أنشأ القسم القبلي الشيخ عبد الوهاب الطبلاوي سنة 1058هـ / 1648م. وقد دون هذا التاريخ على طراز خشبي على أحد جدران البيت، أما القسم البحري فقد أنشأه الحاج إسماعيل بن إسماعيل شلبي سنة 1211هـ/1797م ودمجه في القسم الأول وجعل منهما بيتاً واحداً. عرف المنزل باسم بيت السحيمي نسبة إلى آخر من سكنه، وهو الشيخ محمد أمين السحيمي شيخ رواق الأتراك بالجامع الأزهر. وقد خضع البيت إلى عملية تجديد شاملة في حقبة التسعينيات، ويتبع منطقة آثار شمال القاهرة.
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