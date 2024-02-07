مركز الإبداع يقيم حفلا موسيقيا لعازف القانون بسام عبد الستار فى السحيمى

MENAFN - Youm7) يقيم مركز الإبداع الفني ببيت السحيمى – بشارع المعز – التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسةالدكتور وليد قانوش، حفلا موسيقياً لعازف القانون الفنان بسام عبد الستار، وذلك اليوم الخميس، في تمام الساعة الثامنة مساء.

يتضمن الحفل تقديم مجموعة من المقامات الموسيقية مثل: البياتي والمقسوم وميلودي، بالإضافة إلى باقة من الحان موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب منها: "الفن"، "انت عمري"، "جفنه" و"مضناك"، كما يقدم ضيف شرف الحفل الفنان وائل الفشني مجموعة من أشهر اغنياته.

جدير بالذكر أن الفنان بسام عبد الستار تخرج من المعهد العالي للموسيقى العربية بأكاديمية الفنون، ثم حصل علي درجة الماجستير في آلة القانون، شارك في مجموعة من الحفلات مع اوركسترا القاهرة بدار الأوبرا كعازف منفرد، وشارك في العديد من الحفلات الموسيقية الدولية في مختلف أنحاء العالم.



بيت السحيمي أو بيت الشيخ عبد الوهاب الطبلاوي الذى يقام فيه الفعالية، هو بيت عربي ذو معمار شرقي متميز يقع في حارة الدرب الأصفر المتفرعة من شارع المعز لدين الله الفاطمي بحي الجمالية في قلب مدينة القاهرة. يتكون البيت من قسمين أحدهما قبلي والآخر بحري، أنشأ القسم القبلي الشيخ عبد الوهاب الطبلاوي سنة 1058هـ / 1648م. وقد دون هذا التاريخ على طراز خشبي على أحد جدران البيت، أما القسم البحري فقد أنشأه الحاج إسماعيل بن إسماعيل شلبي سنة 1211هـ/1797م ودمجه في القسم الأول وجعل منهما بيتاً واحداً. عرف المنزل باسم بيت السحيمي نسبة إلى آخر من سكنه، وهو الشيخ محمد أمين السحيمي شيخ رواق الأتراك بالجامع الأزهر. وقد خضع البيت إلى عملية تجديد شاملة في حقبة التسعينيات، ويتبع منطقة آثار شمال القاهرة.