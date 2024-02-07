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أبل قد تطلق Apple Vision Pro فى الصين بعلامة تجارية جديدة.. اعرف التفاصيل

2/7/2024 10:02:33 PM
(MENAFN- Youm7) تم إطلاق Apple Vision Pr الأسبوع الماضي بمبيعات تجاوزت 200000 وحدة قبل أن تصل سماعة الواقع المختلط إلى متاجر البيع بالتجزئة في البلاد، حيث كان الإصدار الأول لشركة Apple في فئة المنتجات الجديدة منذ أن قدمت أول ساعة Apple Watch منذ ما يقرب من عقد من الزمن متوفر حاليًا في الولايات المتحدة فقط، لكن الشركة تخطط لجلب Vision Pro إلى الأسواق في الصين وكندا والمملكة المتحدة بعد ذلك، وربما يحدث ذلك قريبًا، حيث يدعي تقرير جديد أن سماعة الرأس ستصل إلى السوق الصينية في الأشهر المقبلة.



ووفقًا للمنفذ الصيني IT Home، نقلاً عن تقرير من منفذ Wall Street News الآسيوي، فإن Apple Vision Pro ستظهر لأول مرة في الصين في وقت مبكر من أبريل أو على أبعد تقدير بحلول مايو، وتأتي المعلومات من مصادر سلسلة التوريد، التي أفادت أيضًا أن تسجيل الجهاز لدى وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات في الصين قد اكتمل تقريبًا، وأضافت المصادر أيضًا أن الدفعة الأولى من مبيعات سماعات الرأس في الصين ستكون "ضيقة نسبيًا".



وكان مارك جورمان من بلومبرج قد أفاد الشهر الماضي أيضًا أن Apple Vision Pro ستصل إلى الرفوف في الصين وكندا والمملكة المتحدة بعد إطلاقها في الولايات المتحدة فقط، وبحسب ما ورد تتوقع شركة التكنولوجيا العملاقة ومقرها كوبرتينو بولاية كاليفورنيا شحن 500000 وحدة Vision Pro في عام 2024.



ومع ذلك، قد لا يكون إطلاق الصين لنظارات الواقع المعزز/الواقع الافتراضي خاليًا من بعض التعقيدات، حيث يمكن أن تضطر شركة Apple إلى إطلاق سماعات الرأس الخاصة بها هناك باسم مختلف بسبب تشابه اسماء المنتجات مع أخرى صينية، وكانت التقارير المبكرة عن تطوير سماعة الرأس قد ذكرت أن شركة Apple قد تطلق على جهازها اسم "Reality Pro"، ويقال إن هذه العلامة التجارية يمكن استخدامها في الصين.



وبينما تعاني شركة أبل من تباطؤ في السوق الصينية، تظل البلاد قاعدة إنتاج مهمة لشركة تصنيع آيفون، حيث تم تجميع سماعات الرأس Apple Vision Pro من قبل الشركة المصنعة الصينية Luxshare، ويقال إن الشركة ترأس فريق تطوير الواقع المعزز في شنغهاي، ويقال أيضًا أن الشركتين التايوانيتين بيجاترون وفوكسكون ساعدتا في المشروع.
















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