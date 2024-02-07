Thursday, 08 February 2024 06:58 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تفاصيل تصميم الكاميرا النحيف للطراز الأساسى Iphone 16.. اعرفها

2/7/2024 10:02:33 PM
(MENAFN- Youm7) أجرت
شركة Apple
تجربة لتصميمات مختلفة لكاميرات هواتف iPhone 16 القياسية على مدار الأشهر القليلة الماضية، حيث كان هناك ثلاثة من تصميمات النماذج الأولية لشركة Apple في شهر ديسمبر الماضي، ولكن الآن حولت شركة Apple تركيزها مرة أخرى، وفقاً لموقع macrumros.



تتميز الكاميرا على شكل حبوب بحلقتين منفصلتين للكاميرات الواسعة والكاميرات فائقة الاتساع، مع اعتماد بعض الإشارات تصميمات النماذج الأولية السابقة، وظل ترتيب الكاميرا العمودي ثابتًا طوال عملية إنشاء النموذج الأولي، ولم تغير Apple موضع الفلاش أو عدسات الكاميرا مع هذا التحديث الأخير.



أحدث مظهر للكاميرا الذي تجربه شركة Apple مستوحى من طرازات iPhone الأقدم، مثل ‌iPhone‌ X، كما يحتوي ‌iPhone‌ X أيضًا على كاميرا على شكل حبوب ذات تصميم نحيف، بينما استخدمت شركة Apple كاميرا رأسية لجهاز iPhone‌ 12 أيضًا، إلا أنها كانت تحتوي على نتوء مربع أوسع يضم أيضًا الفلاش والميكروفون.



مع تخطيط الكاميرا العمودية، من المتوقع أن تقدم Apple ميزة تسجيل الفيديو المكاني إلى الطرازين الأساسيين ‌iPhone 16‌ وiPhone 16‌ Plus، في الوقت الحالي، تتميز طرازات iPhone 15 بترتيب كاميرا قطري ولا يمكنها التقاط الفيديو المكاني، وهي ميزة تقتصر حتى الآن على طرازات iPhone 15 Pro وسماعة Vision Pro نفسها.



وبصرف النظر عن تصميم الكاميرا المحدث، تتضمن نماذج ‌iPhone 16‌ الأحدث تعديلات طفيفة على زر الإجراء وزر الالتقاط، كما، وتتميز أحدث وحدات النموذج الأولي بزر إجراء أصغر، يشبه الزر المستخدم في ‌iPhone 15 Pro‌، إلى جانب زر الالتقاط الحساس للضغط الذي يتناسب مع إطار الجهاز، في حين أن تصميم الكاميرا يعد إلى حد كبير تحديثًا تجميليًا يؤثر على اللوحة الخلفية الزجاجية، فإن التغيير الذي تم إجراؤه على زر الإجراء أثناء مرحلة النموذج الأولي يعد أكثر أهمية، وتشير تحديثات Apple إلى أنها ألغت فكرتها الأولية المتمثلة في جلب زر الإجراء بالسعة إلى نطاق ‌iPhone 16‌.














MENAFN07022024000132011024ID1107825285

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث