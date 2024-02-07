Thursday, 08 February 2024 06:58 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أبل تواجه مشكلة فى إطلاق Watch Urtla مع شاشة Microled.. تعرف على السبب

2/7/2024 10:02:33 PM
(MENAFN- Youm7) قد يتأخر إطلاق الجيل التالي من Apple Watch Urtla المزودة بشاشة microLED، ويبدو أن شركة آبل تواجه تحديات في تكوين سلسلة التوريد اللازمة لإطلاق الجهاز بحلول عام 2026، وفقاً لموقع macrumors.



في العام الماضي، توقعت شركة TrendForce، وهي شركة أبحاث تايوانية، إطلاق الجيل التالي من Apple Watch Urtla في عام 2026، وهو ما يختلف عن المصادر الأخرى التي تشير إلى إطلاقها لأول مرة في عام 2025، ومع ذلك، تؤكد The Elec أن التحديات المستمرة المتعلقة بارتفاع تكاليف التصنيع والطلب على الإنتاج قد تؤخر الإنتاج الضخم لـ Apple Watch Urtla من نوع microLED، مما قد يدفع الإصدار إلى ما بعد عام 2026.



أمضت شركة Apple ما يقرب من عقد من الزمن في تحسين تقنية شاشات العرض microLED المخصصة، وتعد هذه الشاشة المبتكرة بزيادة السطوع ودقة الألوان والنطاق الديناميكي وزوايا المشاهدة والكفاءة.



في حين أن Apple Watch Urtla الحالية تأتي بشاشة مقاس 1.93 بوصة، يقال إن طراز microLED القادم يتميز بشاشة أكبر مقاس 2.12 بوصة، والتي من المرجح أن توفر تجربة مشاهدة محتوى أفضل للمستخدمين، ومع ذلك، يظل تصنيع شاشة بكثافة بكسل عالية كهذه يمثل عقبة كبيرة، تشير محاكاة الطلب إلى أن إنتاج شاشة microLED مقاس 2.12 بوصة قد يكلف الشركة ما يصل إلى 150 دولارًا، وهو ما يعادل أربعة أضعاف تكلفة شاشة OLED الحالية (38 دولارًا)، عادة، المنتجات التي يبلغ سعر اللوحة فيها 150 دولارًا للبيع بالتجزئة تبلغ حوالي 1500 دولار.



يدعي التقرير أن عملاق التكنولوجيا لديه خطط لاستبدال جميع شاشات LCD و OLED و Mini-LED الحالية بتقنية microLED، ويقال أن هذا يحدث أولاً مع Apple Watch ويقال إن الشركة تقدم نفس الشيء مع المنتجات الأخرى، بما في ذلك iPhone وiPad وMac وسماعات Vision Pro، إذا كان التسرب صحيحًا، فإن هذه الخطوة الإستراتيجية يتم اتخاذها لتقليل الاعتماد على سامسونج كمورد والاستفادة من هندسة العرض الداخلية، ومع ذلك، فإن الاعتماد الناجح لمصابيح microLED يتوقف على التغلب على تحديات سلسلة التوريد.














MENAFN07022024000132011024ID1107825284

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث