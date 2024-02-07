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روبوت CERN الجديد يحدد التسربات الإشعاعية فى مناطق التجارب المعقدة

2/7/2024 10:02:33 PM
(MENAFN- Youm7) يقوم العلماء في CERN بتجربة نوع جديد من الروبوتات التي تحدد التسربات الإشعاعية المحتملة في البيئات التي يصعب التنقل فيها لكل من البشر والروبوتات الأخرى المستخدمة في مركز الأبحاث.



أُطلق على الروبوت CERNquadbot اسم "CERNquadbot"، وقد أكمل بنجاح اختبار الحماية من الإشعاع، وقال كريس ماكجريفي، مهندس الروبوتات في المنظمة الأوروبية للأبحاث النووية: "هناك حزم كبيرة من الأسلاك والأنابيب السائبة على الأرض تنزلق وتتحرك، مما يجعلها غير قابلة للعبور بالنسبة للروبوتات ذات العجلات وصعبة حتى بالنسبة للبشر".



ويعمل الفريق الذي يقف وراءه الآن على تطوير خوارزميات تحكم متقدمة لتمكين نشره على المدى الطويل في الأماكن القاسية، مثل كاشف ALICE المخصص لفيزياء الأيونات الثقيلة.



وبمرور الوقت، ستتمكن الكلاب الآلية من التنقل في منطقة التجربة بأكملها تقريبًا، ومن خلال القيام بذلك، سيكونون قادرين على مراقبة حالة الكهوف، والظروف البيئية، بالإضافة إلى احتمالية تسرب المياه أو الحرائق أو غيرها من التسريبات.



ولدى المنظمة الأوروبية للأبحاث النووية (CERN) تاريخ طويل في نشر الروبوتات، حيث تضم ثلاثة أنواع من المساعدين الميكانيكيين، وتشمل هذه CERNbot، وهي منصة معيارية مزودة بأيدي للإصلاح والصيانة والفحص؛ وCRANEbot، المصمم لتركيب وصيانة المعدات في المناطق ذات الإشعاع العالي؛ والقطار الأحادي لفحص القطارات (TIM)، الذي يمكنه المراقبة والسفر داخل نفق مصادم الهادرونات الكبير (LHC).



نظرًا لعدم تمكن أي من هذه الروبوتات من الوصول إلى المناطق المزدحمة أو المعقدة، يمكن للكلاب الآلية الجديدة التقاط بيانات قيمة لتشغيل الآلات - مما يمثل حقبة جديدة لفحص ومراقبة معدات المختبر عالية القيمة وعالية المخاطر.












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