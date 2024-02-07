Thursday, 08 February 2024 06:58 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


خطوات.. كيفية التقاط صورة شاشة على Apple Vision Pro‌ الخاصة بك

2/7/2024 10:02:31 PM
(MENAFN- Youm7) دمجت Apple في
سماعات الرأس Vision Pro
وظيفة تتيح لك التقاط صورة ثابتة لمجال رؤيتك بالكامل ويتم حفظها كملف صورة، مما يجعلها ملائمة للمشاركة، حيث يعمل بشكل مشابه للطريقة التي تلتقط بها لقطات الشاشة على iPhone وApple Watch، باستثناء Vision Pro، يتم تضمين كل ما تراه، بما في ذلك غرفتك الفعلية والبيئات النشطة وأي تطبيقات تستخدمها، وفقاً لموقع macrumors.



إذا كنت تريد مشاركة ما تراه عندما ترتدي Apple Vision Pro، فيمكنك التقاط العرض بالكامل كصورة، أو بدلاً من ذلك، تسجيل فيديو.







Vision Pro




فيما يلي طريقتان مختلفتان يمكنك استخدامهما لالتقاط صورة ثابتة لعرضك على ‌Apple Vision Pro‌.



-اضغط في نفس الوقت على Digital Crown والزر العلوي.



-قل، "سيري، التقط لقطة شاشة".



عندما تلتقط صورة، يتم حفظها تلقائيًا في الصور، لاحظ أن طريقة العرض الخاصة بك تكون محجوبة عند إدخال كلمة المرور أو رمز المرور.



يمكنك أيضًا تسجيل مقطع فيديو لمشاهدتك عند ارتداء ‌Apple Vision Pro‌.



-ابحث عن الأعلى واضغط على العلامة التي تشير للأسفل بالقرب من الجزء العلوي من العرض.

-اضغط على زر مركز التحكم (الرمز المكون من مفتاحين أفقيين).

-اضغط على زر التسجيل، وسيبدأ التسجيل عندما ينتهي العد التنازلي.

-لإيقاف التسجيل، اضغط على زر التسجيل مرة أخرى أو على شريط الحالة الأحمر في الجزء العلوي من العرض، ثم اضغط على إيقاف.



إذا كنت لا ترى زر تسجيل الشاشة في مركز التحكم، فانتقل إلى الإعدادات ← مركز التحكم، ثم أضف عنصر التحكم المعني واتبع الخطوات المذكورة أعلاه مرة أخرى.












MENAFN07022024000132011024ID1107825282

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث