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الأمم المتحدة تدعو إلى جمع 4 1 مليارات دولار للمساعدات الإنسانية في السودان

2/7/2024 10:00:46 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) للمرة الألى منذ بدء الاقتتال العام الماضي بين طرفي الصراع في السودان، نشر الجيش السوداني قواته في سوق مدينة أم درمان الرئيسي بعد طرد قوات الدعم السريع.
فقد انتشرت عناصر القوات المسلحة في أرجاء المدينة معلنة طرد عناصر الدعم السريع منها، وفق «العربية نت».
أتى ذلك بعدما نفت مصادر من القوات المسلحة كل المزاعم التي انتشرت عن اعتقال ضباط في مدينة أم درمان بتهمة الانقلاب، حيث أعلن الجيش السوداني أن كل قواته تعمل تحت جناح القيادة العامة.
وأكد في بيان نشره على حساب القوات المسلحة في منصة «إكس»، أن كافة «قوات الجيش في منطقة أم درمان ووادي سيدنا تعمل في أعلى مستويات بالتنسيق مع القيادة من أجل تحقيق النصر»، مشددا على أنه «لا يوجد أي حديث بخلاف الانتصار».
وفي سياق متصل، أعلنت الأمم المتحدة أمس أنها بحاجة إلى 4.1 مليارات دولار في 2024 لتوفير مساعدات إنسانية للسكان في السودان التي تشهد حربا أهلية، وللاجئين منهم في الدول المجاورة. وقال منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث في بيان: «لقد حرمت 10 أشهر من النزاع السكان في السودان من كل شيء تقريبا، الأمن والمأوى وسبل العيش».

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