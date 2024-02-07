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نتنياهو يأمر الجيش الإسرائيلي بـ تحضير هجوم على رفح

2/7/2024 10:00:46 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن رئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس أنه أمر الجيش بـ«تحضير» هجوم على مدينة رفح في أقصى جنوب قطاع غزة، معتبرا أن الانتصار على حماس هو «مسألة أشهر».
وفي خطاب متلفز، رأى نتنياهو أن الرضوخ لمطالب حركة حماس «سيؤدي إلى مجزرة أخرى»، وذلك تزامنا مع وجود وزير الخارجية الاميركي انتوني بلينكن في اسرائيل للبحث في اتفاق على هدنة جديدة.
وقال نتنياهو إن «جنودنا يقاتلون حاليا في خان يونس، معقل حماس الاساسي. لقد أمرنا قوات الدفاع الاسرائيلية بتحضير عملية في رفح، وكذلك في مخيمين (للنازحين)، آخر المعاقل المتبقية لحماس».
وأكد ان «النصر في متناول اليد. هذا الامر لا يمكن قياسه بأعوام وعقود، انه مسألة أشهر»، وذلك بعد اربعة اشهر تماما من هجوم حماس على اسرائيل في السابع من اكتوبر.
وتابع أن «مواصلة الضغط العسكري هو شرط اساسي لتحرير الرهائن. إن الرضوخ لمطالب حماس الوهمية (...) لن يؤدي إلى تحرير الرهائن وسيؤدي أيضا إلى مجزرة أخرى وإلى كارثة بالنسبة إلى دولة اسرائيل لن يقبل بها اي من مواطنيها».

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