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السويد محكمة الهجرة توافق على ترحيل العراقي حارق المصحف

2/7/2024 10:00:46 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) وافقت محكمة الهجرة السويدية على قرار ترحيل سلوان موميكا الذي أحرق نسخا من المصحف الشريف أكثر من مرة في العاصمة ستوكهولم العام الماضي.
وبحسب الإذاعة السويدية أمس، فإن محكمة الهجرة رفضت الاستئناف الذي قدمه العراقي موميكا وصدقت على قرار مصلحة الهجرة بترحيله من البلاد.
وأوضحت المحكمة أن موميكا قدم معلومات كاذبة فيما يتعلق بطلب تصريح الإقامة الخاص به، وبالتالي صدقت على قرار ترحيله.
وفي 28 يونيو الماضي أحرق موميكا نسخة من المصحف الشريف تحت حماية الشرطة تبعتها حوادث مشابهة لاحقا.

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