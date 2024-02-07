السويد محكمة الهجرة توافق على ترحيل العراقي حارق المصحف

(MENAFN
- Al-Anbaa) وافقت محكمة الهجرة السويدية على قرار ترحيل سلوان موميكا الذي أحرق نسخا من المصحف الشريف أكثر من مرة في العاصمة ستوكهولم العام الماضي.
وبحسب الإذاعة السويدية أمس، فإن محكمة الهجرة رفضت الاستئناف الذي قدمه العراقي موميكا وصدقت على قرار مصلحة الهجرة بترحيله من البلاد.
وأوضحت المحكمة أن موميكا قدم معلومات كاذبة فيما يتعلق بطلب تصريح الإقامة الخاص به، وبالتالي صدقت على قرار ترحيله.
وفي 28 يونيو الماضي أحرق موميكا نسخة من المصحف الشريف تحت حماية الشرطة تبعتها حوادث مشابهة لاحقا.
MENAFN07022024000130011022ID1107825270
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.