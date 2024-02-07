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نقل صلاح عبدالسلام المتهم في هجمات باريس وبروكسل من بلجيكا إلى فرنسا

2/7/2024 10:00:46 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) نقل صلاح عبدالسلام، المحكوم عليه بالسجن مدى الحياة لمشاركته في هجمات 13 نوفمبر 2015 في باريس والتي خلفت 130 قتيلا، من زنزانته في بلجيكا إلى فرنسا صباح أمس.
وقال وزير العدل الفرنسي إيريك دوبون موريتي إنه «محتجز في سجن في منطقة باريس».
وفي سبتمبر أدان القضاء البلجيكي صلاح عبدالسلام، العضو الوحيد الذي لا يزال على قيد الحياة من بين أفراد الخلية التي هاجمت العاصمة الفرنسية، بتهم تتعلق بـ«اغتيالات في سياق إرهابي»، وذلك في إطار هجمات مارس 2016 في بروكسل.
وقالت دلفين باسي محامية عبدالسلام، التي طعنت في شرعية نقله واستنكرت «انتهاك سيادة القانون»، لوكالة فرانس برس، «جاءوا لأخذه من زنزانته وغادر إلى فرنسا».
من جهتها، أكدت النيابة العامة أن «صلاح عبدالسلام غادر سجن هارين، ليتم نقله إلى الحدود حيث تولت السلطات الفرنسية أمره».
خلال محاكمته، أعرب صلاح عبدالسلام عن رغبته في قضاء عقوبته في بلجيكا. ويحمل الأخير الجنسية الفرنسية بفضل والديه المهاجرين (زوجان من أصل جزائري مغربي)، لكنه ولد ونشأ في بروكسل حيث يعيش أقاربه.
وخاض محاموه معركة قضائية في بلجيكا للاعتراض على نقله، مستنكرين بشكل خاص ظروف احتجازه في فرنسا.
وقالت باسي «من المنطقي تماما أن يمضي عقوبته في بلجيكا».
من جهته، قال محاميه البلجيكي الآخر هارولد ساكس «رافعنا بشأن واقع أنه لم يكن في الحبس الانفرادي فحسب، بل تم التجسس على جميع اتصالاته ومراقبتها من قبل عملاء، إضافة إلى وضع كاميرات مراقبة».
كما أشارت باسي إلى أن نقله إلى فرنسا يعكس «نوعا من الرغبة في الانتقام المطلق، يتقدم على احترام القانون».

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