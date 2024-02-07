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استمرار تظاهرات المزارعين في إسبانيا وقطع طرق لليوم الثاني

2/7/2024 10:00:46 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قطع مزارعون بجراراتهم لليوم الثاني على التوالي طرقا في إسبانيا أمس احتجاجا على السياسة الزراعية الأوروبية وهشاشة القطاع.
وتجمع المتظاهرون الذين نظموا تحركاتهم عبر مجموعات على تطبيق واتساب، على عشرات الطرق لليوم الثاني على التوالي خصوصا في وسط وشمال البلد، بحسب المديرية العامة للمرور.
وتسببت هذه التجمعات بزحمات سير خانقة واضطرابات وصلت إلى حدود منطقة كاتالونيا مع فرنسا، حيث اتخذت السلطات صباح أمس إجراءات ركن إلزامية لمركبات نقل البضائع الثقيلة.
وفي مناطق أخرى، أغلق المتظاهرون العديد من المراكز اللوجستية، ما تسبب في توترات مع قوات الأمن. وفي غرناطة (جنوب)، قبض على خمسة مزارعين بعد اشتباكات، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.
ودعت «الكونفيدرالية الإسبانية لنقل البضائع» السلطات إلى «اتخاذ تدابير لمنع» أن يصبح القطاع «رهينة التظاهرات».
وأضافت «نتفهم (المزارعين) لكن الضحايا الأساسيين (لهذه الحركة) هم الشركات في نهاية المطاف».
وكانت هذه التجمعات مدعومة من نقابات المزارعين الرئيسية في إسبانيا، أي «الرابطة الزراعية للمزارعين الشباب» Asaja و«تنسيقية منظمات المزارعين ومربي المواشي» COAG و«اتحاد صغار المزارعين ومربي المواشي» UPA.
وتندد هذه النقابات بالسياسة الزراعية الأوروبية المعقدة جدا والمعايير المقيدة أكثر مما ينبغي والأسعار المنخفضة جدا والمنافسة غير العادلة مع المنتجات الأجنبية، على غرار نقابات مزارعين أخرى في دول أوروبية مجاورة.
وقال الأمين العام لاتحاد صغار المزارعين ومربي المواشي ماركوس ألاركون أمس لإذاعة إسبانيا الوطنية «إنها مشاكل نواجهها» منذ فترة طويلة «ولم نحصل على ردود ملائمة»، داعيا إلى «وحدة» المزارعين في مواجهة الدعوات المتفرقة للتظاهر.
من جهته، قال رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز أمس أمام البرلمان إنه يقف «إلى جانب المزارعين».

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