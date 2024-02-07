إلهام علييف يفوز بولاية رئاسية خامسة في أذربيجان

MENAFN - Al-Anbaa) عواصم - وكالات: أعيد انتخاب إلهام علييف رئيسا لأذربيجان للمرة الخامسة على التوالي أمس، حسبما أظهرت نتائج أولية لفرز الأصوات، في نتيجة متوقعة لانتخابات جاءت بعد أشهر من انتصار باكو في هجوم خاطف على الانفصاليين الأرمن في إقليم ناغورني قره باغ.وأظهرت النتائج الأولية فوز علييف بالانتخابات بنسبة 92.1% من الأصوات بعدما أعلنت 54.5% من الدوائر الانتخابية نتائج الاقتراع الذي أجري وسط حملة قمع لوسائل الإعلام المستقلة وفي غياب أي معارضة فعلية.

وصوت الأذربيجانيون أمس في انتخابات رئاسية غابت عنها المعارضة، وتعززت صورة الرئيس الحالي إلهام علييف كقائد حربي بعد انتصار عسكري حققته باكو في إقليم ناغورني قره باغ.في اشارة رمزية للغاية، أدلى علييف وعائلته بأصواتهم في مركز اقتراع بخانكندي (ستيباناكرت بالأرمنية)، كبرى مدن إقليم ناغورني قره باغ، وفق ما أعلنت الرئاسة الأذربيجانية في بيان.وهذه الانتخابات هي الأولى التي تنظمها أذربيجان منذ انهيار الاتحاد السوفييتي في إقليم ناغورني قره باغ حيث فتح 26 مركز اقتراع أبوابه أمس لاجراء تصويت «تاريخي»، بحسب رئيس اللجنة الانتخابية المركزية مظاهر باناخوف.يحكم علييف الدولة الغنية بالنفط بقبضة حديدية منذ العام 2003 عندما خلف والده حيدر، حتى انه من المستبعد حدوث أي مفاجآت.وفي مركز اقتراع في العاصمة باكو، قالت شاتاليا عباسوفا، وهي متقاعدة تبلغ 68 عاما، إنها صوتت لصالحه لأنه «حقق ما كان يبدو مستحيلا - جعل حلمنا حقيقة، وحرر الأراضي المحتلة».ويتنافس في مواجهة إلهام علييف ستة مرشحين غير معروفين ولا يعتبر أي منهم بديلا حقيقيا، و«جميعهم أيدوا الرئيس في الماضي القريب»، وفق ما جاء في تقرير لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا. حتى ان أحدهم قد أشاد خلال الحملة الانتخابية، بالزعيم البالغ 62 عاما والذي «أوفى بكل وعوده».وقاطعت أحزاب المعارضة الرئيسية التي تم سحقها لسنوات هذه الانتخابات «المهزلة»، على غرار ما فعلت خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة في 2018.يتباهى علييف بانتصاره العسكري على الانفصاليين الأرمن في سبتمبر وأنه «أعاد توحيد» بلده كما وعد، بعد أكثر من 30 عاما من الحروب والاشتباكات.وقال عصمت باغيروف، وهو من سكان باكو، «أعلم أن الكثيرين سيصوتون لعلييف، لأنه حرر قره باغ. وأنا ممتن له على ذلك، لكن هناك مشاكل أساسية في البلاد لم يتم حلها بعد».واشار هذا الخبير التقني البالغ 32 عاما إلى أنه قرر عدم التصويت «لعدم وجود مرشحين بدلاء» لعلييف.وفي يناير، أوضح إلهام علييف أنه دعا إلى هذه الانتخابات المبكرة التي كان من المقرر إجراؤها في 2025، للاحتفال ببداية «حقبة جديدة».