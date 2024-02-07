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عشرات القتلى والجرحى في انفجارين عشية الانتخابات في باكستان وداعش يتبنى

2/7/2024 10:00:46 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قتل 22 شخصا على الأقل أمس في انفجارين منفصلين في جنوب غرب باكستان أمام مكاتب مرشحين للانتخابات التي تجرى اليوم وسط أعمال عنف واتهامات بالتزوير، ولاحقا، تبنى تنظيم داعش الانفجارين.
وسينتشر أكثر من نصف مليون عنصر أمن لضمان سير الانتخابات في البلاد، حيث بدأت السلطات أمس توزيع بطاقات الاقتراع على أكثر من 90 ألف مركز. وسجلت عدة أحداث أمنية خلال الحملة الانتخابية، وقتل مرشحان على الأقل بإطلاق نار كما تعرض العشرات لهجمات في مناطق مختلفة.
وقتل 12 شخصا أمس في انفجار عبوة ناسفة قرب مكتب مرشح مستقل في منطقة بيشين، على بعد نحو 50 كيلومترا عن مدينة كويتا و100 كلم عن الحدود مع أفغانستان.
وأعلن وزير الإعلام في إقليم بلوشستان جان أشكزئي وشرطة كويتا أن 25 شخصا آخرين أصيبوا بجروح في ذلك الهجوم.
ثم انفجرت عبوة ثانية قرب المكتب الانتخابي لمرشح جمعية علماء الإسلام-ف في مدينة كيلا سيف الله على بعد نحو 120 كلم شرقا، وفق أشكزئي. وأكد لفرانس برس «مقتل 10 أشخاص على الأقل وجرح 12 آخرين». وقال مسؤول في الشرطة لفرانس برس إن «الحادثة وقعت في السوق الرئيسي بالمدينة، حيث استهدف المكتب الانتخابي لمرشح جمعية علماء الإسلام-ف».
في يوليو العام الماضي قتل 44 شخصا في تفجير انتحاري استهدف تجمعا سياسية لجمعية علماء الإسلام-ف في إقليم خيبر بختنحوا بشمال شرق باكستان. وتجرى الانتخابات وسط اتهامات بالتزوير عقب حملة قمع تستهدف حزب رئيس الوزراء السابق المسجون عمران خان، الفائز بانتخابات 2018 والذي أطيح من السلطة في تصويت على الثقة في البرلمان بعد 4 سنوات على انتخابه.

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