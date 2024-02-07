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مقتل قياديين بحزب الله العراقي في هجوم بـ مسيرة شرق بغداد

2/7/2024 10:00:46 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) استهدف قصف بطائرة مسيرة مساء أمس سيارة في شرق العاصمة العراقية بغداد، كما أفاد مصدران أمنيان وكالة فرانس برس، وسط تصعيد إقليمي تخللته ضربات أميركية على فصائل مسلحة مرتبطة بإيران.

وقال مصدر أمني لفرانس برس إن «طائرة مسيرة استهدفت بثلاثة صواريخ سيارة دفع رباعي في منطقة المشتل في شرق العاصمة بغداد». وبحسب مصدر أمني ثان أكد وقوع الهجوم، فإن السيارة كان يستقلها «قيادي في الحشد الشعبي»، تحالف فصائل مسلحة باتت منضوية في القوات الرسمية.
وقالت وسائل اعلام محلية ان القصف اسفر عن مقتل 4 اشخاص كانوا يستقلون السيارة المستهدفة.
فيما أفاد إعلام تابع لكتائب حزب الله بمقتل قياديين مسؤولين عن العمليات في الخارج ونقل الأسلحة، مشيرا إلى أن القتيلين بالهجوم هما أبو باقر الساعدي وأركان العلياوي.
وفي وقت سابق سمعت انفجارات ضخمة هزت شرق العاصمة العراقية بغداد.
كذلك أفادت وسائل اعلام بسماع دوي ما لا يقل عن انفجارين ضخمين في تتابع سريع بالعاصمة العراقية. وتحدثت وسائل إعلام عراقية عن استهداف مسؤول في ميليشيا عراقية في منطقة المشتل شرق العاصمة.

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