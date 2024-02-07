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انتكاسة لهايلي لا فائز في تمهيدية الجمهوريين في نيفادا لعدم مشاركة أي مندوب بسبب خلاف بين الولاية والحزب

2/7/2024 10:00:45 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) لم يفز أي مرشح في الانتخابات التمهيدية للجمهوريين في ولاية نيفادا الأميركية، بعد التصويت لصالح «لا أحد من هؤلاء المرشحين» في انتكاسة لنيكي هايلي رغم عدم وجود أي منافس لها.
وليس للنتيجة تأثير ملموس على معركة الفوز بترشيح الحزب الجمهوري لخوض الانتخابات الرئاسية، لعدم مشاركة أي مندوب بسبب خلاف بين سلطات الولاية والحزب الجمهوري في نيفادا الذي سيعقد مجلسا انتخابيا (كوكوس) منفصلا لاحقا.
لكنها انتكاسة أخرى لهايلي التي خسرت في اقتراعين سابقين أمام الرئيس السابق دونالد ترامب في ولايتي أيوا ونيوهامبشر، بينما تستعد لمواجهة خسارة أخرى هذا الشهر في ولاية كارولاينا الجنوبية التي تتحدر منها.
وأظهرت النتائج الرسمية بعد أكثر من ساعتين على انتهاء الاقتراع أن السفيرة السابقة نالت 32% فقط من الأصوات مقابل أكثر من 61% لصالح «لا أحد من هؤلاء المرشحين».
وحض فريق ترامب أنصاره على التصويت ضد منافسته الوحيدة للفوز ببطاقة ترشيح الحزب الجمهوري، وإن كان اسمه غير مدرج على قائمة المرشحين.
وتوقعت وسائل إعلام أميركية من بينها «إن بي سي» و«أيه بي سي» ألا تؤثر النتيجة على معركة الفوز بالترشيح.
وقللت حملة هايلي من أهمية النتيجة، وقال ناطق باسمها لشبكة «سي إن إن» «حتى دونالد ترامب يعرف أنه عندما تقامر بمبالغ لا تذكر فإن صاحب الكازينو هو الرابح. لم نأبه بالدخول في لعبة مزورة لصالح ترامب. نستعد بكامل الزخم لكارولاينا الجنوبية وما بعدها».
ونظمت نيفادا الانتخابات التمهيدية للحزبين الجمهوري والديموقراطي أمس الاول، فيما يتوقع بأن يفوز الرئيس جو بايدن ببطاقة تشريح حزبه.
عقد الحزبان مجالس انتخابية في نيفادا في الماضي لاختيار مرشحهما المفضل، لكن في العام 2021، قال المشرعون إن الانتخابات التمهيدية ستفسح المجال لمشاركة أكبر، إذ سيكون بإمكان الناخبين التصويت عبر البريد أو الإدلاء بالأصوات غيابيا.
لكن الحزب الجمهوري الداعم لترامب في نيفادا يشكك إلى حد كبير بهذا النوع من الإجراءات، كما هو الحال بالنسبة لجزء كبير من أعضاء الحزب، وأعلن بالتالي بأنه سيتجاهل الانتخابات التمهيدية وسيعقد مجلسا انتخابيا لاختيار مندوبي الولاية. كما قرر بأن أي مرشح يطرح اسمه على قائمة المرشحين في الانتخابات التمهيدية للولاية سيحرم من المشاركة في المجلس الانتخابي.
واعتبر معارضو القرار بأن العملية تهدف إلى ضمان فوز ترامب، رغم أنها لا تخالف أي قوانين.
وتجذب صيغة المجالس الانتخابية التي يتعين على الناخبين المشاركين فيها حضور مناسبة مدتها ساعة بشكل شخصي أنصار ترامب بشكل أكبر.
ويمكن لقطب العقارات أن يضمن تسمية الحزب الجمهوري له كمرشح بحلول منتصف مارس، بعدما تقدم بفارق كبير لجهة أعداد المندوبين الداعمين له.
لكن حزبه وحتى خصمه جو بايدن حسموا منذ الآن بأنه المرشح الفعلي.
وتشير الاستطلاعات إلى أن ترامب يستعد لفوز واضح آخر في كارولاينا الجنوبية بعد أكثر من أسبوعين بقليل، في هزيمة لهايلي قد تدفعها للانسحاب وإن كانت تعهدت مواصلة المعركة.
وتعد نتيجة نيفادا مؤشرا آخر على مدى هيمنة ترامب على حزبه.
وبدا في وقت سابق أمس الاول بأنه نجح في نسف مشروع قانون للحزبين يهدف لتعزيز الحدود الجنوبية للولايات المتحدة وإصلاح إجراءات الهجرة.
وضغط ترامب على أعضاء مجلس الشيوخ والنواب الجمهوريين للتصويت ضد مشروع القانون الذي قال بايدن إنه يمثل «حزمة الإصلاحات الأكثر تشددا على الإطلاق لتأمين الحدود»، ويضم نصا لدعم أوكرانيا وإسرائيل.
وقال بايدن «لأن ترامب يعتقد أن الأمر يضر به سياسيا. بالتالي.. حتى وإن كان (مشروع القانون) يساعد بلاده، إلا أنه يعارضه. يفضل استخدام هذه القضية كسلاح بدلا من حلها».

MENAFN07022024000130011022ID1107825264

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