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مفاوضات جديدة بالقاهرة حول التهدئة ومخاوف من امتداد الحرب لرفح

2/7/2024 10:00:45 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) العيون كلها تشخص إلى مخرجات جولة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الخامسة إلى المنطقة والتي قادته إلى إسرائيل أمس، قادما من مصر وقطر الدولتين الوسيطتين إلى جانب أميركا في مساعي التوصل إلى هدنة جديدة في قطاع غزة، بالتزامن مع بدء حكومة بنيامين نتنياهو درس رد حركة «حماس» على مقترح للتهدئة يشمل إفراج الحركة عن محتجزين في غزة مقابل وقف إطلاق النار، مع دخول الحرب في القطاع شهرها الخامس.
ومن تل أبيب دعا وزير الخارجية الأميركي إلى اتخاذ مزيد من الخطوات لإيصال المساعدات إلى قطاع غزة الذي مزقته الحرب، حيث قال مكتب نتنياهو إن رئيس الوزراء عقد اجتماعا طويلا ومعمقا مع بلينكن.
وعقب اللقاء، قال بلينكن خلال اجتماعه مع مسؤولين إسرائيليين بارزين: «علينا جميعا الالتزام ببذل كل ما في وسعنا لإيصال المساعدات الضرورية إلى أولئك الذين هم في أمس الحاجة إليها، والخطوات التي يجري اتخاذها، والخطوات الإضافية التي يتعين اتخاذها، هي محور اجتماعاتي هنا».
وأعرب بلينكن، عن أمله في التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين. وقال: «هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به، لكننا نركز بشدة على القيام بذلك ونأمل أن نتمكن من استئناف إطلاق سراح الرهائن الذي توقف». وبعد اجتماعه بالمسؤولين الإسرائيليين، التقى بلينكن الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وفي السياق، نشرت فضائية القاهرة الإخبارية خبرا مفاده أن مصر وقطر ترعيان جولة جديدة من المفاوضات اليوم في القاهرة، للتهدئة بقطاع غزة، وإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين والمحتجزين الإسرائيليين.
بدورها، ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية نقلا عن مسؤول مصري قوله إن القاهرة تستضيف اليوم جولة جديدة من المفاوضات برعاية مصرية-قطرية من أجل «تهدئة» الأوضاع في قطاع غزة.
وقال المسؤول إن «مصر وقطر ترعيان جولة جديدة من المفاوضات» بالقاهرة للتهدئة بقطاع غزة، «مشيرا إلى أن المفاوضات ستشمل الحديث عن «صفقة لتبادل» الأسرى الفلسطينيين والمحتجزين الإسرائيليين.
وتزامن وصول بلينكن مع شروع إسرائيل في دراسة مقترح التهدئة الذي تم التوصل إليه في اجتماع بين مسؤولين عرب وغربيين في باريس الأسبوع الماضي.
وكان رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني أعلن خلال مؤتمر صحافي مشترك مع بلينكن في العاصمة الدوحة «تلقي رد من حركة حماس بشأن اتفاق الإطار يتضمن ملاحظات، وهو في مجمله إيجابي».
ولاحقا، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن جهاز الاستخبارات «الموساد» يدرس رد حماس على مقترح التهدئة.
وذكر مكتب نتنياهو في بيان ان «الوسيط القطري أبلغ الموساد برد حماس. يجري المسؤولون المعنيون بالمفاوضات تقييما لتفاصيل هذا الرد بتمعن».
من جهتها، أعلنت حماس أنها سلمت ردها حول مقترح التهدئة إلى كل من مصر وقطر.
ولفتت الحركة إلى أنها تعاملت «مع المقترح بروح إيجابية بما يضمن وقف إطلاق النار الشامل والتام، وإنهاء العدوان على شعبنا، وبما يضمن الإغاثة والإيواء والإعمار ورفع الحصار عن قطاع غزة، وإنجاز عملية تبادل للأسرى».
وقال نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي محمد الهندي إن مقترح حماس، تم التوافق عليه بين فصائل المقاومة الفلسطينية بعد التشاور بينها، وهو يعبر عنها جميعا.
وذكر «أن العدو عودنا التهرب من أي التزام، فإن الضامن الأساس هو سلاح المقاومة، وإرادة المقاتلين».
ونقلت محطة «إن بي سي» الأميركية عن مسؤول كبير في إدارة الرئيس جو بايدن قوله: «يبدو أن رد حماس الذي نقله القطريون إلى بلينكن موحد وإيجابي بشكل عام».
ميدانيا، وفيما كانت طائرة بلينكن تهبط في تل أبيب، كان الجيش الإسرائيلي يواصل القصف والقتال على مسافة أقل من مئة كيلومتر إلى الجنوب، في مدينتي خان يونس ورفح في غزة.
وأفادت وكالة الأنباء الفرنسية بأن قصفا إسرائيليا استهدف مدينة خان يونس وحتى مدينة رفح المجاورة قرب الحدود المصرية، وهي آخر ملجأ فر إليه مئات الآلاف من النازحين الذين باتوا يخشون من تنفيذ هجوم بري في المنطقة.
وأعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ الـ 7 من أكتوبر الماضي إلى 27 ألفا و708 شهداء، و67 ألفا و147 جريحا.
ويتكدس أكثر من 1.3 مليون نازح في رفح في أقصى جنوب القطاع، أي 5 أضعاف عدد سكانها الأصليين، وأكثر من نصف عدد سكان القطاع البالغ 2.4 مليون نسمة وسط ظروف إنسانية ومعيشية يائسة، بحسب الأمم المتحدة.
وكل ذلك، وسط مخاوف من ان تكون رفح الهدف التالي لإسرائيل بعد خان يونس، فقد حذر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت من أن الجيش «سيصل إلى أماكن لم يقاتل فيها بعد (...) حتى آخر معقل لحماس، أي رفح».
كما أشار الناطق باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) ينس لايركه إلى أن «تصعيدا للقتال في رفح قد يؤدي إلى خسائر كبيرة في أرواح المدنيين. علينا أن نفعل كل ما في وسعنا لتجنب ذلك».
وفي هذا الإطار، نقل موقع أكسيوس الأميركي عن مسؤول إسرائيلي بارز قوله إن وزير الخارجية الأميركي أبلغ نتنياهو وغالانت، قلق إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن البالغ بشأن توسيع العمليات في رفح.
وقالت دانة أحمد، وهي نازحة من مدينة غزة شمال القطاع، مع أطفالها الثلاثة وعدد آخر من أفراد عائلتها في خيمة غرب مدينة رفح، «لم ننم طيلة الليل. صوت الطائرات لم يتوقف، القصف أصبح قريبا وعنيفا في رفح، أشعر بالرعب من أن إسرائيل ستبدأ عملية برية في رفح». وأضافت إن الجيش الإسرائيلي هو من طلب «من الناس التوجه إلى رفح، أين سنذهب؟ الوضع كارثي. أشعر أني أعيش فيلم رعب لا ينتهي».
بدوره، قال رائد البرديني الذي نزح من حي الزيتون في جنوب شرق مدينة غزة إلى رفح إنه «كل يوم يهدد نتنياهو باجتياح رفح ويتذرع بوجود حماس. الهدف تدمير رفح لأنها المنطقة الوحيدة التي لم يدمرها الاحتلال حتى الآن». وأضاف: «الاحتلال يسعى لتهجيرنا إلى سيناء.. نحن نزحنا من غزة إلى النصيرات ثم إلى خان يونس والآن إلى رفح. معي زوجتي وعندي 4 أطفال، أين نذهب إذا اقتحموا رفح؟».

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