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((هيئة الطرق)) تفتتح تحويلة بـ((الثالث)) أمام الشعب فجر الخميس

2/7/2024 10:00:40 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عاطف رمضان
أعلنت الهيئة العام للطرق انها وبالتعاون مع الإدارة العامة للمرور ستقوم بافتتاح التحويلة المرورية علي طريق الدائري الثالث أمام منطقة الشعب فجر الخميس 8 الجاري، وذلك لاستكمال أعمال الطرق الرئيسية والخدمات طبقا للمخطط المرفق وذلك.

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