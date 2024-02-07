((هيئة الطرق)) تفتتح تحويلة بـ((الثالث)) أمام الشعب فجر الخميس

((هيئة الطرق)) تفتتح تحويلة بـ((الثالث)) أمام الشعب فجر الخميس
التاريخ
2/7/2024 10:00:40 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) عاطف رمضان
أعلنت الهيئة العام للطرق انها وبالتعاون مع الإدارة العامة للمرور ستقوم بافتتاح التحويلة المرورية علي طريق الدائري الثالث أمام منطقة الشعب فجر الخميس 8 الجاري، وذلك لاستكمال أعمال الطرق الرئيسية والخدمات طبقا للمخطط المرفق وذلك.
MENAFN07022024000130011022ID1107825259
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.