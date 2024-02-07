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((الهلال الأحمر)) توجه 4 شاحنات إغاثية محملة بالمواد الغذائية إلى اليمن

2/7/2024 10:00:40 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت جمعية الهلال الأحمر توجيه أربع شاحنات بحمولة 100 طن من المساعدات والمواد الإغاثية وسيارة إسعاف إلى اليمن عبر الأراضي السعودية ضمن إطار حملة الجمعية في تقديم العون والإغاثة العاجلة للأشقاء قي اليمن.
وقال المدير العام للجمعية عبدالرحمن العون في تصريح لـ «كونا» إن هذه المساعدات الإنسانية تأتي في إطار توجيهات القيادة السامية في الدولة لتقديم المساعدات للشعب اليمني الشقيق لتخفيف معاناتهم في ظل الظروف الراهنة.
وأضاف أن هذه الدفعة من المساعدات الإنسانية ستتم بالتعاون مع شبكة الاستجابة للأعمال الإنسانية والإغاثية على أن يتم توزيعها في عدد من المحافظات اليمنية فيما سيتم تسليم سيارة الإسعاف إلى وزارة الصحة اليمنية.
وذكر أن هذه المساعدات هي تجسيد لحرص الكويت على تخفيف معاناة النازحين في اليمن وتحسين ظروفهم المعيشية، مؤكدا استمرار الجمعية في حملاتها الإغاثية للأشقاء في اليمن وتنفيذ عدد من المشاريع التنموية والطبية لمساعدتهم على تجاوز ظروفهم الصعبة.
ولفت إلى أن الجمعية تعمل بشكل حثيث ومباشر على إيصال المساعدات الأساسية عبر حملاتها المتواصلة لإغاثة الشعب اليمني وتلبية احتياجاتهم الضرورية وإرسالها للمستفيدين عبر قنوات التواصل مع الجهات المعنية لتوصيلها إلى داخل اليمن.

MENAFN07022024000130011022ID1107825257

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