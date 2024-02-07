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جواهر الدعيج: بناء قدرات منتسبي ((الخارجية)) وصقل مهاراتهم لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر

2/7/2024 10:00:39 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكدت مساعدة وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان السفيرة الشيخة جواهر الدعيج حرص الوزارة على بناء قدرات منتسبيها وصقل مهاراتهم فيما يتعلق بالإلمام بعناصر جريمة الاتجار بالبشر ومكافحتها.
جاء ذلك في تصريح صحافي للشيخة جواهر بختام ورشة عمل تدريبية أقامتها «الخارجية» بالتعاون مع معهد سعود الناصر الديبلوماسي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي بعنوان «دور الديبلوماسيين في التعرف وحماية ومساعدة ضحايا الاتجار بالأشخاص».
وقالت إن مجمل ذلك يأتي وفقا لبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال المكمل لاتفاقية الجريمة المنظمة لعام 2000 والقانون الوطني.
وأوضحت أن البرنامج التدريبي يهدف إلى دعم وتنمية قدرات منتسبي الوزارة في مجال التعرف وحماية ومساعدة ضحايا الاتجار بالأشخاص، لاسيما النساء، مع مراعاة المنظور الإنساني في إجراءات الحماية والمساعدة.
وأضافت ان التعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة يعد الأول من نوعه مع وزارة الخارجية، ويأتي ضمن سلسلة من ورش العمل والدورات التدريبية ضمن خطة تدريب الوزارة انطلاقا من إيمان الكويت الراسخ بتعزيز وحماية حقوق الإنسان على المستوى الوطني، لاسيما كفالة حقوق العمالة الوافدة وحمايتها.
وأوضحت الشيخة جواهر أن الكويت من الدول الجاذبة للعمالة الوافدة لما توفره من فرص عمل في العديد من المجالات، وقد حرصت على مواءمة تشريعاتها الوطنية بما يتماشى مع المتغيرات والتطورات التي يشهدها سوق العمل والجهود الدولية الرامية إلى مكافحة الجرائم المنظمة مثل الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.
وأفادت بأن الهيئة العامة للقوى العاملة أنشئت وفق قانون 109 لسنة 2013 بغية مراعاة التوازن بين مصلحة العامل وصاحب العمل والحرص على تنفيذ أحكام قانون العمل الكويتي واحترام اتفاقيات منظمة العمل الدولية ذات الصلة، مبينة أنه في ضوء سعي الكويت إلى مكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص، أصدرت القانون رقم 91 لسنة 2013 بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.
وذكرت أنه انطلاقا من جهود الكويت في توفير الحماية لضحايا الاتجار بالبشر، فقد أنشأت أول مركز إيواء عمالة وافدة في المنطقة ليوفر الحماية اللازمة ويقدم الخدمات الضرورية الصحية والقانونية.
ولفتت الشيخة جواهر الصباح بهذا الشأن، إلى اعتماد الكويت أيضا استراتيجية وطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين شملت 3 محاور استراتيجية هي: الوقاية والحماية وبناء الشراكات بالتعاون الداخلي والإقليمي والدولي.
وبينت أنه تم إنشاء اللجنة الوطنية الدائمة المعنية بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 261 لسنة 2018 التي اعتمدت بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية نظام الإحالة الوطنية لمنع الاتجار بالأشخاص كنموذج وخارطة طريق يحتذى في التعامل مع حالات الاتجار بالأشخاص من كل الجهات الوطنية المعنية.

MENAFN07022024000130011022ID1107825256

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