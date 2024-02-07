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((مبرة السعد)): حريصون على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي

2/7/2024 10:00:39 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكدت رئيسة مجلس إدارة مبرة السعد للمعرفة والبحث العلمي الشيخة فادية السعد الحرص على تعزيز التعاون مع مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي لمتابعة مختلف القضايا والوصول إلى التكامل وتبادل التجارب والخبرات.
وقالت الشيخة فادية السعد في تصريح صحافي عقب اجتماع تنسيقي مع وفد مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي برئاسة المدير العام م. محمد القاسم إن اللقاء أثمر وضع الخطوط العريضة لتوثيق أطر التعاون والتنسيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وأعربت عن ترحيبها بزيارة وفد دولة الإمارات للمبرة لبحث سبل التعاون وتوثيق العلاقات الثنائية مع القطاعات الأهلية، مبينة أن الاجتماع جاء استكمالا للتعاون بما يخدم الأهداف المشتركة في مجالي الابتكار والتعليم.
وهنأت دولة الإمارات على ما قامت به من هيكلة لمنظومة التعليم والذي يدلل على نظرتهم المستقبلية المتميزة لأهم عنصر من عناصر تطوير الدول وتحقيق الاستدامة والتنمية وهو التعليم.
ولفتت الشيخة فادية السعد إلى أن دولة الإمارات سباقة في هذا المجال وتحديدا في دعمها وتبنيها لمبادرات القطاع الخاص، مشيدة بمشاركتها الفاعلة في مسابقة (الشيخة فادية السعد العلمية) في دورتها الحالية وكذلك المشاركة في المؤتمر الذي سيقام على هامش جائزة (ابتكار).
وأكدت أهمية التعاون والتنسيق وإبرام الاتفاقيات وبناء شراكات مع المؤسسات التعليمية في دول الخليج والوطن العربي بما يخدم البحث العلمي والابتكار وتوفير بيئة محفزة وفق الأولويات المحلية والتوجهات العالمية وأهداف التنمية المستدامة.

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