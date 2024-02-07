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وزير العدل: علاقات قوية ومتينة بين الكويت ومصر في شتى المجالات

2/7/2024 10:00:39 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أسامة أبوالسعود
استقبل وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المستشار فيصل الغريب في معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية وفدا قضائيا من جمهورية مصر العربية الشقيقة برئاسة المستشار عادل العزب رئيس مجلس الدولة والوفد المرافق له، بحضور وكيل وزارة العدل بالتكليف هاشم القلاف.
وفي مستهل اللقاء، رحب الوزير بالضيوف، مشيرا إلى قوة العلاقات بين البلدين ومتانتها في شتى المجالات، لاسيما من حيث تبادل الخبرات والمعلومات التي تساهم في تعزيز العدل والقضاء، منوها بتجربة الكويت في تطوير آليات العمل القضائي.

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