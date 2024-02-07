وزير العدل: علاقات قوية ومتينة بين الكويت ومصر في شتى المجالات

(MENAFN
- Al-Anbaa) أسامة أبوالسعود
استقبل وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المستشار فيصل الغريب في معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية وفدا قضائيا من جمهورية مصر العربية الشقيقة برئاسة المستشار عادل العزب رئيس مجلس الدولة والوفد المرافق له، بحضور وكيل وزارة العدل بالتكليف هاشم القلاف.
وفي مستهل اللقاء، رحب الوزير بالضيوف، مشيرا إلى قوة العلاقات بين البلدين ومتانتها في شتى المجالات، لاسيما من حيث تبادل الخبرات والمعلومات التي تساهم في تعزيز العدل والقضاء، منوها بتجربة الكويت في تطوير آليات العمل القضائي.
MENAFN07022024000130011022ID1107825254
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.