لجنة عربية برئاسة الكويت تصدر تقريراً تضمّن إجراءات ضد الكيان الإسرائيلي المحتل



ضرورة تقديم إحالات وشكاوى عربية إلى المحكمة الجنائية الدولية بالجرائم الإسرائيلية المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني التعاون مع المنظمات الدولية براً وبحراً وجواً تنفيذاً للتدابير المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية وتنفيذاً لقرار كسر الحصار الإسرائيلي على غزة

أصدرت اللجنة المنبثقة عن المندوبين الدائمين لدى جامعة الدول العربية برئاسة الكويت تقريرا تضمن 19 إجراء عمليا لوقف جريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الإسرائيلي المحتل ضد الشعب الفلسطيني في الإطار الاقتصادي والقانوني والسياسي والديبلوماسي.وذكرت المندوبية الدائمة لدولة فلسطين لدي الجامعة في بيان أن الإجراءات الواردة في تقرير لجنة المندوبين الدائمين يمكن أن تقوم بها الدول العربية سواء على المستوى الوطني أو العربي، مضيفا أنها تشمل تجميد أو تعليق أو إلغاء الاتفاقيات الاقتصادية ووقف كل أنواع التعاملات التجارية والاستثمارات مع الكيان المحتل ومقاطعة بضائع ومنتجات هذا الكيان.وأشار البيان إلى ضرورة مقاطعة الشركات ومؤسسات الأعمال التي وردت في قاعدة البيانات المحدثة التي أقرها مجلس حقوق الإنسان للشركات ومؤسسات الأعمال الضالعة في أنشطة داخل المستوطنات الواقعة في كل أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة وتشمل 97 شركة ومؤسسة أعمال.وطالب بوقف دعوة أو استقبال المسؤولين ورجال أعمال الكيان المحتل والنظر في إغلاق المجال الجوي للدول العربية أمام الطيران المدني للاحتلال الإسرائيلي إن وجد بجانب وقف جميع النشاطات والفعاليات الثقافية والرياضية مع الاحتلال إن وجدت.وأكد ضرورة إعلان المنظمات والجماعات والحركات الإسرائيلية المتطرفة التي تقتحم المسجد الأقصى المرتبطة بالاستيطان الاستعماري الإسرائيلي، والتي تمارس أعمالا إرهابية ضد المواطنين الفلسطينيين ووضعها على قوائم «الإرهاب» الوطنية العربية، موضحا أن التقرير تضمن أيضا قائمة شملت 60 منظمة وجماعة وحركة إسرائيلية مطلوب وضعها على قوائم «الإرهاب».وطالب بإعلان ما أسماه «قائمة العار» لتشمل الشخصيات التابعة للكيان المحتل التي تبث خطاب الإبادة الجماعية والتحريض ضد الشعب الفلسطيني تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم وعددهم 22، كما طالب برصد جميع الدول والشخصيات والجهات التي تتعاطى مع الاحتلال الإسرائيلي في موضوع التهجير القسري تمهيدا لاتخاذ إجراءات قانونية ضدها عربيا ودوليا.كما طالب كذلك بالقيام بتخفيض مستوى التمثيل الديبلوماسي بين الدول العربية والاحتلال الإسرائيلي إن وجد بسبب قبول محكمة العدل الدولية ولايتها القضائية الأولية في الأمر الذي أصدرته المحكمة في 26 يناير الماضي والمتعلق بدعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها دولة جنوب أفريقيا ضد الاحتلال.وأكد التقرير دعم جهود الجزائر العضو العربي في مجلس الأمن بالتنسيق مع المجموعة العربية في نيويورك والعمل على تقديم مشروع قرار عربي في مجلس الأمن يلزم الكيان الإسرائيلي المحتل بتطبيق التدابير المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية وإلزامه بالوقف الفوري للعدوان.ودعا التقرير إلى «انضمام الدول العربية الأعضاء في اتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948 خاصة الدول غير المتحفظة على المادة 9 منها إلى دعوى دولة جنوب أفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي».وأكد ضرورة تقديم إحالات وشكاوى عربية إلى المحكمة الجنائية الدولية بالجرائم الإسرائيلية المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني.وطالب التقرير بضرورة «اتخاذ إجراءات لحث المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية من أجل اتخاذ خطوات حقيقية وملموسة تحقيقا ومقاضاة تجاه الأفعال الإجرامية للاحتلال الإسرائيلي والتي تنتهك بشكل جسيم مبادئ القانون الدولي الإنساني».كما طالب بتوجيه مجلس السفراء العرب في لاهاي للعمل مع منظمة حظر الأسلحة الكيماوية باتجاه فتح تحقيق في استخدام الاحتلال للأسلحة الكيماوية بالأراضي الفلسطينية واللبنانية.وحث منظمات المجتمع المدني والاتحادات والنقابات الحقوقية العربية لمباشرة رفع قضايا ضد المسؤولين الإسرائيليين في المحاكم الوطنية والدولية.وطالب التقرير بتشكيل وفود عربية إغاثية تقود تدفق المساعدات لكامل قطاع غزة بالتنسيق والتعاون مع المنظمات الدولية برا وبحرا وجوا تنفيذا للتدابير المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية وتنفيذا لقرار كسر الحصار الإسرائيلي على غزة والذي تبنته القمة العربية الإسلامية التي عقدت في الرياض في نوفمبر 2023.وأكد دعمه اختيار دولة فلسطين ليوم محدد من كل عام لاستذكار جريمة الإبادة الجماعية المستمرة التي ارتكبها الكيان المحتل بحق الشعب الفلسطيني واعتماد قرار من مجلس الجامعة على المستوى الوزاري أو القمة لإقرار هذا اليوم تحت اسم تقره دولة فلسطين والدعوة لاعتماده على المستوى العربي والإسلامي والدولي.وتشكلت اللجنة المؤقتة بقرار مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين في دورته غير العادية التي عقدت بمقر الجامعة في 22 يناير الماضي لبحث استمرار جرائم الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.وترأس اللجنة المندوب الدائم للكويت لدى جامعة الدول العربية السفير طلال المطيري، وضمت بعضويته مندوبي 10 دول عربية أخرى، إضافة إلى الأمانة العامة للجامعة.ويتواصل عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ أكثر من 120 يوما، مخلفا 27585 شهيدا و66978، مصابا وفق آخر الإحصائيات الصادرة عن السلطات الصحية في غزة.