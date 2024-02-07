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سفراء الاتحاد الأوروبي زاروا متحف طارق رجب للفنون الإسلامية

2/7/2024 10:00:39 PM
(MENAFN- Al-Anbaa)
  • آن كويستينن: الديبلوماسية الثقافية تلعب دوراً بارزاً في تعزيز الروابط وبناء الجسور بين الشعوب


أسامة دياب
قامت سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى البلاد آن كويستينن برفقة سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بالكويت بزيارة إلى متحف طارق رجب للفنون الإسلامية في الجابرية. وأثناء الزيارة استمع السفراء إلى إيجاز من د.زياد رجب عن تاريخ المتحف وكيفية مساهمته في إثراء تراث الكويت الثقافي والإسلامي.
وأتاح متحف طارق رجب، والمعروف باحتوائه على مجموعة واسعة من القطع الأثرية والمعروضات من الحضارة العربية الإسلامية، الفرصة لسفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لاستكشاف الجوانب الثقافية المشتركة والتي شكلت تاريخ الاتحاد الأوروبي والكويت.
قالت سفيرة الاتحاد الأوروبي آن كويستينن: إن متحف طارق رجب معلم رائع، يقوم بتعريف الناس في الكويت على الحضارة العربية الإسلامية. وتشرفت باستكشاف معروضاته مع زملائي الأوروبيين. كما تبرز مقتنيات المتحف أيضا الروابط الثقافية بين الاتحاد الأوروبي والكويت، والتي بدورها تعزز التواصل بين الشعوب. وأؤكد على أهمية الديبلوماسية الثقافية في تعزيز الروابط وبناء الجسور بين الشعوب. يعد تاريخنا وتراثنا المشترك أساسا متينا للتعاون والتفاهم.
من جانبه، ذكر د.زياد رجب: من دواعي سروري دائما أن أرحب بسفراء الاتحاد الأوروبي وأن تتاح لي الفرصة لإطلاعهم على كنوز هذا الجزء المتنوع من العالم، وهي منطقة لديها الكثير من التاريخ والخبرات الثقافية المشتركة مع أوروبا. وهناك الكثير من التاريخ المشترك في الأسلوب والتصميم والرمزية بين المنطقتين، وذلك من السيراميك والمنسوجات والزجاج إلى الأعمال المعدنية والمجوهرات. إن أسرتي سعيدة جدا بالترحيب بسفراء الاتحاد الأوروبي.
وقام السفراء بجولة في مختلف أقسام المتحف، واطلعوا على ملامح الفن والتاريخ والتقاليد التي ميزت العالم العربي الإسلامي. وتعكس الزيارة إلى متحف طارق رجب التزام الاتحاد الأوروبي بتعزيز التبادل والتعاون الثقافي مع الكويت والمحافظة على التراث الثقافي المشترك.

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