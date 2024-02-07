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((الإطفاء)) أقامت ندوة عن الذكاء الاصطناعي

2/7/2024 10:00:39 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بحضور رئيس قوة الإطفاء العام بالتكليف اللواء خالد عبدالله فهد، أقيمت صباح أمس ندوة حول نظام الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع خبراء في الذكاء الاصطناعي من جامعة جون هوبكنز الأميركية.
وقد تم خلال الندوة مناقشة أهم وأحدث المواصفات العالمية وآلية التطبيق الفني لأعمال ونظام التحول الرقمي، بالإضافة إلى معرفة أهم ما توصلت إليه تكنولوجيا المعلومات الحديثة. وتم شرح طريقة عمل الأنظمة الخاصة بالذكاء الاصطناعي من خلال عرض توضيحي مصور للحضور.
وفي الختام، شكر اللواء خالد عبدالله فهد القائمين على الندوة وعلى الجهود المبذولة لما فيها من مصلحة عامة تعود بالفائدة على قوة الإطفاء العام.

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