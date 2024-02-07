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محافظ الأحمدي: الخدمات المصرفية ركيزة أساسية لتعزيز المنظومة المالية

2/7/2024 10:00:39 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أشاد محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد بالمستوى المتميز للقطاع المصرفي الكويتي، والحرص على افتتاح فروع جديدة في كل مناطق الكويت إجمالا وعلى أرض محافظة الأحمدي على وجه التحديد، ما يعزز منظومة الخدمات المصرفية والمالية في المحافظات، خاصة المناطق السكنية الجديدة ما يسهم في التيسير على سكانها وتوفير المزيد من الجهد والمشقة.
وخلال تلقيه دعوة افتتاح فرع بنك الخليج الجديد في مدينة صباح الأحمد السكنية، من مدير المنطقة الجنوبية للبنك أحمد ملا علي، ثمن الخالد جهود البنك لتعزيز حضوره والوصول بخدماته إلى المزيد من العملاء في كل مناطق الكويت خاصة محافظة الأحمدي، معربا عن التطلع إلى المزيد من الفروع ومختلف البنوك المحلية والدولية على أرض محافظة الأحمدي ذات الخصوصية والمقومات الاقتصادية والتجارية والسياحية المعروفة، وبحكم المساحة الكبيرة والكثافة السكانية والمدن الجديدة التي تضمها.
وتوجه بالشكر إلى رئيس مجلس إدارة ومنتسبي بنك الخليج على الجهود المبذولة إجمالا لإنجاز الفرع الجديد في مدينة صباح الأحمد السكنية، متمنيا لهم ولكل البنوك الكويتية استمرار النجاح في مواكبة المستجدات العالمية في الصناعة المصرفية.

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