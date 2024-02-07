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محافظ حولي: تطبيق القانون على كل من تسول له نفسه العبث بأمن واستقرار البلاد

2/7/2024 10:00:38 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكد محافظ حولي ومحافظ العاصمة بالوكالة علي الأصفر أهمية تضافر الجهود الأمنية ومواصلة العطاء لتحقيق الأمن والطمأنينة في نفوس أهالي المحافظة وتلافي ما قد يحدث من مشاكل في المناطق.
جاء ذلك خلال زيارة المحافظ لمبنى مديرية أمن (محافظة العاصمة)، حيث كان باستقباله العميد خالد بوناشي، مدير أمن محافظة العاصمة، وبحضور عدد من القيادات الامنية، وذلك للاطلاع على الاستعدادات الأمنية خلال مناسبات الاحتفالات الوطنية بشهر فبراير.
كما أشار المحافظ خلال الزيارة إلى ضرورة تطبيق القانون على كل من تسول له نفسه العبث بأمن واستقرار البلاد وعدم إفساح المجال لمن يحاول ترويع المواطنين والمقيمين في المحافظة.
وفي الختام، تقدم محافظ حولي والعاصمة بالوكالة بالشكر للجهود المخلصة التي يقوم بها منتسبو وزارة الداخلية في جميع الاوقات، سائلا المولى عز وجل ان يعم الاستقرار والسكينة في قلوب المواطنين والمقيمين.

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