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وكيل ((الدفاع)): التعاون مع ((إيرباص)) لما لديها من إمكانات تلبي احتياجات الجيش

2/7/2024 10:00:38 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) استقبل وكيل وزارة الدفاع الشيخ د.عبدالله المشعل نائب رئيس شركة إيرباص هيليكوبتر - الشرق الأوسط وأفريقيا أرنود شاستيلييه.
وذكرت الوزارة في بيان صحافي، أنه جرى خلال المقابلة استعراض سبل استكمال مجالات التعاون بين وزارة الدفاع وشركة ايرباص، لاسيما في مجال الصناعات الجوية العسكرية والدفاعية.
وأعرب الشيخ عبدالله المشعل عن تطلع الجيش الكويتي لمواصلة التعاون مع «إيرباص» لما لديها من خبرات وإمكانات كبيرة في دعم قدرات وتلبية احتياجات الجيش الكويتي في هذا الصدد.

MENAFN07022024000130011022ID1107825247

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