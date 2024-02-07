وكيل ((الدفاع)): التعاون مع ((إيرباص)) لما لديها من إمكانات تلبي احتياجات الجيش

(MENAFN
- Al-Anbaa) استقبل وكيل وزارة الدفاع الشيخ د.عبدالله المشعل نائب رئيس شركة إيرباص هيليكوبتر - الشرق الأوسط وأفريقيا أرنود شاستيلييه.
وذكرت الوزارة في بيان صحافي، أنه جرى خلال المقابلة استعراض سبل استكمال مجالات التعاون بين وزارة الدفاع وشركة ايرباص، لاسيما في مجال الصناعات الجوية العسكرية والدفاعية.
وأعرب الشيخ عبدالله المشعل عن تطلع الجيش الكويتي لمواصلة التعاون مع «إيرباص» لما لديها من خبرات وإمكانات كبيرة في دعم قدرات وتلبية احتياجات الجيش الكويتي في هذا الصدد.
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