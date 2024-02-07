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السعود: حريصون على تلبية احتياجات المواطنين الأساسية

2/7/2024 10:00:38 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكد وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الاسرة والطفولة الشيخ فراس السعود حرص الوزارة على تلبية احتياجات المواطنين الأساسية من خلال تقديم المساعدات للافراد والأسر الذين يمرون بظروف مادية تجعلهم غير قادرين على الحصول على الحد الأدنى لمستوى المعيشة كإحدى وسائل الحماية الاجتماعية.
جاء ذلك في تصريح أدلى به الوزير فراس السعود لـ (كونا) عقب ترؤسه اجتماعا عالي المستوى حول اعلان الدوحة الذي اقرته القمة العربية الـ 32 بالسعودية بعنوان (المضي قدما لما بعد 2030 نحو تنمية اجتماعية متعددة الأبعاد) وذلك خلال أعمال المنتدى العربي رفيع المستوى للتنمية الاجتماعية متعددة الأبعاد في الدوحة.
وأكد ان وزارة الشؤون الاجتماعية في الكويت تعد من أبرز وزارات ومؤسسات الدولة التي تقوم بدور كبير في الحماية الاجتماعية من خلال قطاعي التنمية الاجتماعيــة والرعايــــة الاجتماعية.
وأشار إلى أن حاضنات الاعمال وتنمية المشاريع تعد مشروعا أسريا وطنيا يعمل على دعم وتدريب وتأهيل المبادرين وأصحاب المشاريع الصغيرة وإكسابهم المهارات اللازمة للعمل في مختلف الميادين.
وأضاف أن قطاع الرعاية الاجتماعية يضم إدارة رعاية المسنين للاهتمام بشؤون كبار السن فيما تختص إدارة رعاية الاحداث بإيواء ورعاية الأحداث لتهيئة وتحسين البيئة الأسرية، كما ان إدارة الحضانة العائلية توفر رعاية للأبناء مجهولي الوالدين ومن في حكمهم وتوفير حاجاتهم الأساسية.
وتم التطرق في الجلسة إلى ورقة عمل بشأن تنفيذ اعلان الدوحة والتطرق إلى الجهات المعنية بتنفيذ الإعلان على المستوى الإقليمي العربي إضافة إلى الاستماع لمداخلات بعض الحضور.
وكانت أعمال المنتدى العربي رفيع المستوى للتنمية الاجتماعية متعددة الابعاد انطلقت اليوم (أمس) في الدوحة وتستمر مدة يومين بمشاركة وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الاسرة والطفولة الشيخ فراس السعود.

MENAFN07022024000130011022ID1107825246

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