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السفيرة التركية: الكويت من أسرع الدول استجابة لنداء تركيا للحصول على مساعدات عقب الزلازل

2/7/2024 10:00:38 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أسامة دياب
أكدت السفيرة التركية لدى البلاد طوبى نور سونمز ان الكويت كانت واحدة من أسرع الدول استجابة للنداء الذي وجهته تركيا للحصول على مساعدات دولية في أعقاب الزلازل المدمرة التي تعرضت لها أجزاء من أراضيها وكان مركزها كهرمان مراش، وتسببت في دمار هائل وخسائر كبيرة في الأرواح في 11 مقاطعة العام الماضي.
وأضافت ـ في مجمل كلمتها التي ألقتها خلال حفل تأبين أقامته السفارة بمناسبة الذكرى السنوية الأولى للزلزال المدمر الذي تعرضت له تركيا في 6 فبراير من العام الماضي ـ أنه بناء على تعليمات الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، تم إنشاء جسر جوي بين الكويت وتركيا وتخصيص طائرتي شحن عسكريتين للنقل السريع والفعال لفريق البحث والإنقاذ والفريق الطبي والإمدادات الصحية وغيرها من احتياجات فترة ما بعد الكارثة.
وتابعت: لقد أعلنت الكويت عن حزمة مساعدات بقيمة 15 مليون دولار لدعم المناطق المنكوبة من جراء الزلزال، كما تم جمع ما يقارب 35 مليون دولار لدعم بلادنا في حملة المساعدات «الكويت بجانبكم» التي نظمتها الحكومة الكويتية، لافتة إلى ان الكويت قامت بأنشطة المساعدات الإنسانية من خلال المنظمات غير الحكومية والجمعيات الخيرية والشركات الخاصة والمواطنين والمقيمين، مضيفة: نود أن نعرب عن امتناننا لشعب الكويت الكريم ومواطني الدول الأخرى الذين يعيشون على ارضها لدعمهم لتركيا في هذا الوقت العصيب.
وأشارت إلى أنه قبل عام واحد بالضبط، استيقظت تركيا على واحد من أحلك الأيام سوادا في تاريخها، حيث واجهت واحدة من أكثر الكوارث تدميرا في التاريخ الحديث، وسجلت الزلازل التي أثرت على مساحة تبلغ نحو 70 ألف كيلومتر مربع، لتكون واحدة من الكوارث النادرة في العالم، لافتة إلى أن هذه الكارثة الكبرى أودت بحياة 53 ألف شخص، فضلا عن فقدان الملايين من أبناء الشعب التركي لمنازلهم واضطروا إلى مغادرة مناطقهم، كما طال الدمار أماكن تاريخية ومبان معمارية قيمة في مدننا القديمة، داعية المولى عز وجل أن يرحم الله مواطنينا الذين فقدوا أرواحهم، وتعازينا لأسرهم، أتمنى الصبر والثبات لإخواننا الذين تأثروا بطريقة أو بأخرى بالزلزال وما زالوا يحاولون تضميد جراحهم.
وذكرت أنه على الرغم من مرور عام كامل على كارثة القرن، إلا أن الألم الذي نعيشه لا يزال حيا مثل اليوم الأول.
ولكننا، كأمة تركية، أصبحنا جسدا واحدا دولة وشعبا في مواجهة هذا الوضع الأليم منذ اليوم الأول، داوينا جراحنا بروح التضامن التي كانت مثالا يحتذى به للعالم، وعلى الرغم من اتساع منطقة الكارثة وحجم الدمار، عملنا بكل قوتنا، تحت قيادة رئيسنا رجب طيب أردوغان، جنبا إلى جنب مع جميع مؤسسات الدولة والمنظمات غير الحكومية وكل فرد في أمتنا الحبيبة، للتخفيف من مشاكل إخواننا وأخواتنا المتضررين من الكارثة.
وأوضحت أنه بالرغم من مرور عام على الكارثة فإن الدعم لا يزال مطلوبا لأن ملايين الأشخاص فقدوا منازلهم.

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