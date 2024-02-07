السفير بالا: 130 ألف سريلانكي يعيشون في الكويت ويمثلون قوة دافعة للعلاقات الثنائية

الصندوق الكويتي مصدر مهم لدعم عدد من مشاريع البنية التحتية المهمة في بلادنا

أسامة ديابأكد سفير سريلانكا لدى البلاد كانديبان بالا عمق العلاقات الثنائية بين البلدين، لافتا إلى سريلانكا والكويت ترتبطان بعلاقات تاريخية طويلة الأمد منذ عام 1971.وأضاف بالا خـــلال الحفل الذي أقامته السفارة السريلانكية بمناسبـــة الذكرى الـ 76 لاستقلال بلاده، بحضور وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون البلدية د.نورة المشعان، ان «الكويت تعد موطنا لأكثر من 130.000 مغترب سريلانكي، وقد أصبح حضور ومساهمة شعبنا على مدى السنوات الماضية قوة دافعة لعلاقاتنا المتعددة الأوجه».وأشار إلى أن التجارة البينية قد سجلت بعض الأرقام المحترمة على مر السنين وتضاعف عدد السياح الوافدين العام الماضي، لافتا إلى أن التحويلات الأجنبية من الكويت مستمرة في النمو.وتابع: ويظل الصندوق الكويتي مصدرا مهماً لدعم عدد من مشاريع البنية التحتية التي تسهم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية لمجتمعنا، متوجها بالشكر إلى القيادة والحكومة الكويتية لدعمهم ومساعدتهم وتعاونهم المتواصل من أجل تعزيز العلاقات.وأشار بالا إلى تزايد التعاون الثقافي بالتعاون مع المجلس الوطني للفنون والثقافة والآداب على مر السنين، معتبرا أن الثقافة قوة ناعمة وتلعب دورا رئيسيا في تعزيز العلاقات الديبلوماسية بين البلدين.وأضاف: تلتزم سريلانكا بالتعاون الدولي وتشارك بنشاط في المشاركات الثنائية والمتعددة الأطراف لمعالجة القضايا العالمية مثل تغير المناخ والتنمية الاقتصادية والسلام. والأمن والتمسك دائما بالمسؤولية المشتركة كأمة.وأشار إلى أن سريلانكا تولت قيادة رابطة حافة المحيط الهندي منذ بضعة أشهر، نجحنا في تنويع انتشار العمال المهاجرين من القطاعات التقليدية إلى العديد من مجالات التوظيف المهنية والماهرة في الكويت.ولفت إلى مرحلة تعافي سريلانكا من أسوأ أزمة اقتصادية كنا نواجهها في أوائل عام 2022، والتي هددت بتفكيك الأمة تماما، مضيفا: «وإدراكا للأزمة التي كانت تلوح في الأفق، بدأنا مفاوضات حاسمة مع صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، وبنوك التنمية المتعددة الأطراف الأخرى».وتابع: بدأنا أيضا عملية إعادة هيكلة الديون لتحقيق القدرة على تحمل الديون، وبما أن إطلاق تسهيلات صندوق النقد الدولي الموسعة لم يكن فوريا، كان التحدي يتمثل في تأمين التمويل المرحلي من أجل ضمان عدم انهيار الاقتصاد بشكل لا يمكن إصلاحه، وتمكنا من التواصل مع مجموعة متنوعة من الحلفاء الدوليين من تأمين تسهيلات تمويلية موسعة مع صندوق النقد الدولي.وعن المناسبة، قال: إننا نعرب عن تقديرنا وامتناننا العميق لأسلافنا الذين قدموا تضحيات جسيمة في نضال سريلانكا من أجل الاستقلال.وأضاف: «إن بناء الأمة في حقبة ما بعد الاستقلال هو رحلة مليئة بالصراعات والتحديات مثل العديد من الدول الأخرى التي شهدتها آسيا وأفريقيا وأجزاء أخرى من العالم.وتابع: «بفضل حكمة قائدنا الذي حدد أولوياتنا بشكل صحيح، سعت الحكومات المتعاقبة في سنوات ما بعد الاستقلال إلى ضمان حصول المواطنين على التعليم والرعاية الصحية بشكل شامل، وكانت نتائج هذه الرؤية بعيدة النظر واضحة تماما في سريلانكا اليوم، حيث تم تجهيز المجتمع بمستويات عالية جدا من القراءة والكتابة ومعايير الرعاية الصحية في المنطقة.وتابع: لقد أدرك قادتنا ذوو الرؤية الثاقبة أهمية العلاقات الدولية، وكانت أولويتهم الأولى في عملية بناء الأمة هي تعزيز العلاقات مع جيراننا المباشرين والقوى الكبرى.