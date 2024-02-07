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((اللولو الإماراتية)) تواصل إرسال المساعدات لغزة

2/7/2024 10:00:38 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) في إطار جهودها المستمرة لتقديم الدعم والمساعدة لشعب غزة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها، قامت مجموعة اللولو ومقرها في أبوظبي بتقديم دفعة جديدة من المساعدات الإغاثية وتم تسليم الدفعة الثانية المؤلفة من 50 طنا من المواد الغذائية ومنتجات العناية الشخصية والمنتجات الأساسية إلى الهلال الأحمر المصري في القاهرة يوم الاثنين.
حضر تسليم المساعدات الرئيس التنفيذي للهلال الأحمر المصري د.رامي الناصر، حيث تسلم المساعدات من حاتم سعيد مدير التسويق في لولو مصر، بالإضافة إلى جوزير رابوالا مدير لولو مصر والبحرين، وحذيفة القريشي المدير الإقليمي بالإضافة إلى عدد من المسؤولين الآخرين.
وأعرب د.رامي الناصر عن شكره وتقديره ليوسف علي إم إيه ومجموعة اللولو على دعمها المتواصل ومساهمتها في تقديم المساعدات لأهل غزة، مؤكدا أهمية هذه المساعدات في تلبية الاحتياجات الأساسية للمتضررين وتخفيف معاناتهم وإيصال المواد الإغاثية لأهالي غزة في أقرب وقت ممكن. يأتي تقديم هذه الدفعة الثانية كجزء من جهود اللولو المستمرة لتقديم الدعم للشعب الفلسطيني، حيث سبق لها في ديسمبر الماضي أن قدمت دفعة أخرى مكونة من 50 طنا من المواد الإغاثية إلى غزة عبر الهلال الأحمر المصري.

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