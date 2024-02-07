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((حفاظ)) كرّمت 151 خريجاً مُجازاً بالقراءات المتواترة

2/7/2024 10:00:38 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ليلى الشافعي
برعاية وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية فيصل الغريب، وبحضور الوكيل المساعد للتخطيط والتطوير د.منيف الهاجري، ورئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية الكويتية لخدمة القرآن الكريم وعلومه «حفاظ» عبدالعزيز الرفاعي، ونائب رئيس مجلس الإدارة م.أحمد المرشد، والمراقب الإداري بمساجد العاصمة بدر الوزان، وعدد من قيادات وزارة الأوقاف، وأعضاء مجلس إدارة «حفاظ»، تم تنظيم حفل تخريج 151 حافظا وحافظة للقرآن الكريم من المجازين بالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من طلاب مركز حفاظ للأسانيد والقراءات القرآنية، ممن تشرفوا بحمل السند القرآني خلال عام 2023.
وعبر د.منيف الهاجري، خلال الحفل عن سعادته بتخريج هذه الكوكبة من الحفاظ المجازين، معربا عن تقديره لجهود جميع الجهات العاملة في القطاع الخيري، موضحا أن وزارة الأوقاف تدعم هذا القطاع المهم بشكل دائم ليتمكن من أداء رسالته، وخاصة الجهات العاملة في خدمة القرآن الكريم، وعلى رأسها جمعية حفاظ، مشيدا بالشراكة المؤسسية المميزة مع الجمعية، داعيا الله أن يوفق القائمين عليها من مشايخ وإداريين ومجلس إدارة إلى مزيد من العطاء والتميز في خدمة كتاب الله. بدوره، قال رئيس مجلس إدارة «حفاظ» عبدالعزيز الرفاعي إنه يوم من الأيام الفريدة في تاريخ العمل الخيري القرآني، حيث يعد المرة الأولى التي يتم فيها تخريج هذا العدد المجازين دفعة واحدة، مضيفا أن الجمعية لم تكن لتحقق مثل هذا الإنجاز بدون دعم وزارة الأوقاف.
من جانبه، بيّن نائب رئيس مجلس الإدارة م.أحمد المرشد أن الجمعية تتوج جهود طلاب وعاملين بذلوا من الجهد والمثابرة في خدمة القرآن الكريم، ما جعلهم محط فخر وتقدير، مبينا أن إجازة القراءة والإقراء التي حصل عليها الطلاب علامة مضيئة في مسيرة الجمعية لخدمة القرآن الكريم وأهله.

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