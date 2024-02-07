Thursday, 08 February 2024 06:54 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


((زكاة الرميثية)): بناء بيوت الفقراء يحقق التنمية المستدامة

2/7/2024 10:00:38 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قال مدير زكاة الرميثية التابعة لجمعية النجاة الخيرية سلمان العبيد إن مشروع بناء بيوت الفقراء يمثل واحدا من المشاريع الاستراتيجية التي تسعى النجاة الخيرية لتنفيذها، حيث يسهم المشروع في حفظ كرامة الأسر ويعزز الاستقرار الأسري. وأضاف العبيد: من خلال مشروع بناء بيوت الفقراء نكافح العشوائيات وننقل الأسر الفقيرة واللاجئة من حياة الأكواخ والعشش إلى الحياة الآدمية. وحول أبرز مكونات بيوت الفقراء، قال: المنزل به غرفتان وحمام ومطبخ وحوش مع التأثيث وتزويدها بالطاقة الشمسية وسبل العيش الكريم وتتفاوت تكلفة المنزل تبعا لطبيعة الدولة التي سيتم التنفيذ بها، مؤكدا أن «النجاة الخيرية» تنفذ مشروع بيوت الفقراء في كل من اليمن وبنغلاديش ومصر وغيرها من الدول، وتحرص على أن يستفيد من المشروع أسر الأيتام والأرامل والمرضى والمطلقات والأسر المتعففة وضعاف الدخل، وغيرها.

MENAFN07022024000130011022ID1107825240

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث