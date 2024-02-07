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البسيس: العمل الخيري الكويتي في تطور مستمر

2/7/2024 10:00:37 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قال رئيس مجلس إدارة مبرة العوازم الخيرية وعضو مجلس إدارة اتحاد الجمعيات والمبرات الخيرية حمد البسيس إن العمل الخيري الكويتي دائما في تطور ورقي مستمرين وريادة متواصلة، حيث ذاع صيته حتى بلغ شتى بقاع الأرض من أقصاها إلى أقصاها، مشيرا إلى أن المشروعات الخيرية التي تنفذها الجمعيات والمبرات داخل البلاد وخارجها تمثل انعكاسا لوجه الكويت المشرق في العمل الخيري والإنساني، والتي لا تدخر جهدا في مد يد العون والمساعدة لجميع الشعوب المعوزة أو المتضررة جراء الأزمات أو الكوارث الطبيعية. جاء ذلك على هامش انعقاد الجمعية العمومية لاتحاد الجمعيات والمبرات الخيرية والتي تم خلالها اعتماد التقرير الإداري والتقرير المالي والموازنة التقديرية لعام 2024 واختيار مجلس إدارة جديد للاتحاد برئاسة سعد العتيبي وعبدالإله معرفي نائبا للرئيس، ود.عبدالمحسن المطيري أمينا للسر ويوسف الكندري أمينا للصندوق، وعضوية آخرين من بينهم حمد البسيس.

MENAFN07022024000130011022ID1107825239

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