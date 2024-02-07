وزير الأوقاف اطلع على مشاريع وبرامج بيت الزكاة

(MENAFN
- Al-Anbaa) قام وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رئيس مجلس إدارة بيت الزكاة فيصل الغريب بزيارة المقر الرئيسي لبيت الزكاة، وكان في استقباله مدير عام بيت الزكاة بالإنابة د.ماجد العازمي ونائب المدير العام للشؤون المالية والإدارية عبدالمحسن أحمد الكندري، وذلك للاطلاع على آلية سير العمل في بيت الزكاة.
وقام الوزير بجولة تفقدية لبعض إدارات بيت الزكاة والالتقاء بالمسؤولين والموظفين بها لمتابعة الأعمال المنجزة والاطلاع على المشاريع والبرامج التي يقدمها بيت الزكاة للمستفيدين.
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