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وزير الأوقاف اطلع على مشاريع وبرامج بيت الزكاة

2/7/2024 10:00:37 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قام وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رئيس مجلس إدارة بيت الزكاة فيصل الغريب بزيارة المقر الرئيسي لبيت الزكاة، وكان في استقباله مدير عام بيت الزكاة بالإنابة د.ماجد العازمي ونائب المدير العام للشؤون المالية والإدارية عبدالمحسن أحمد الكندري، وذلك للاطلاع على آلية سير العمل في بيت الزكاة.
وقام الوزير بجولة تفقدية لبعض إدارات بيت الزكاة والالتقاء بالمسؤولين والموظفين بها لمتابعة الأعمال المنجزة والاطلاع على المشاريع والبرامج التي يقدمها بيت الزكاة للمستفيدين.

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