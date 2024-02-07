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مخترعون كويتيون: ربط المخترعين بالمستثمرين وتعزيز الوعي بأهمية الابتكار وحقوق الملكية الفكرية

2/7/2024 10:00:37 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ثمّن مخترعون كويتيون مشاركون في المعرض الدولي الـ 14 للاختراعات في الشرق الأوسط عاليا الرعاية الأميرية السامية للمعرض، إذ تسهم في «دعم المخترعين وتشجيعهم».
وأكــد المخترعــون في تصريحـات لـ(كونا) أهمية المعرض الذي انطلق أول من أمس في ربط المخترعين بالمستثمرين وتعزيز الوعي بأهمية الابتكار وحفظ حقوق الملكية الفكرية في النمو الاقتصادي المستدام المبني على المعرفة.
وأضافوا ان هذه التظاهرة العلمية العالمية التي ينظمها النادي العلمي الكويتي على مدار 4 أيام تأتي استكمالا لترجمة توجيهات القيادة السياسية لجهة الاهتمام بالشباب وتهيئة الظروف أمامهم لتشجيعهم على مزيد من التقدم والابتكار. من جانبه، قال المخترع د.سلطان الشريف وهو أستاذ مساعد في الهندسة الميكانيكية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب إنه يشارك في المعرض الذي يشهد تنافسا بين أكثر من 200 مخترع من 40 دولة باختراع عبارة عن قطعة تسهم في رفع مستوى كفاءة تبريد الأجهزة الإلكترونية بنسبة 200% مقارنة بالأجهزة التقليدية مع تقليل استهلاك الكهرباء، لافتا إلى أنها تتميز بانخفاض تكلفة التصنيع.
من جهتهم، قال المخترعون د.علي حاجية وم.سارة أبورجيب ود.شموخ الفيلكاوي إن مشاركتهم ضمن فريق واحد في هذه التظاهرة العلمية تأتي من خلال جهاز طبي مبتكر يستخدم في تشخيص إصابات العظام ويعتمد على التصوير البصري كوسيلة مبدئية و«أكثر أمانا من الطرق التقليدية كون أشعته معدومة الضرر على جسم الإنسان مما يجعله مناسبا للاستخدام على الأطفال والنساء الحوامل معالجا بذلك القلق المرتبط بالطريقة التقليدية للكشف».
وأكدوا أهمية هذا المعرض العلمي في إبراز الموهوبين والمبدعين والمخترعين، مشيدين في الوقت نفسه بدعم ورعاية مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع والنادي العلمي الكويتي.
بدورها، قالت المخترعة أمل الصفار وهي مهندسة كهربائية في مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع إنها تشارك في المعرض بدعم من مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع بـ «آلة رش الطلاء ذاتية التحكم تقوم برسم وتخطيط الشوارع وجميع الأسطح وتقلل من الجهد والوقت والمال ولا تحتاج إلى العنصر البشري».
من جانبها، قالت المخترعة سارة الغريب وهي طالبة ماجستير في الجغرافيا إن مشاركتها بدعم من (المركز) تأتي من خلال «آلة زراعية صديقة للبيئة تعمل بالطاقة الشمسية متعددة الوظائف وتقوم بعمليات زراعية عديدة»، مبينة أن الآلة تقوم بمعظم الوظائف المطلوبة للزراعة في آن واحد وتعتبر الأمثل لحل مشكلة قلة الأيدي العاملة وتسهم في التقليل من التلوث البيئي.

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