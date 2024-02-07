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شيماء بن حسين تشيد باهتمام الحكومة بأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة

2/7/2024 10:00:37 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أشادت رئيسة الجمعية الكويتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطــة شيماء بن حسين بالخطوة الإيجابية التي اعلن عنها سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ د. محمد الصباح مع رؤساء تحرير الصحف المحلية وممثلي الجهات الإعلامية المعنية بحضور وزير الاعلام والثقافــة عبدالرحمن المطيـــري، باهتمام الحكومة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة المقبلة.
وقالت: تصريحـــات سمو الرئيس لمست المعاناة التي تعرض لها أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الفترة الماضية منذ جائحة كورونا حتى الآن وعدم وجود الحلول الإيجابية خاصة ان هناك مشاريع متعثرة بالفعل وتحتاج الى مساعدتها حتى تتمكن من النهوض، كما أكد سموه خاصة ان قطاع المشاريع الصغيرة يستطيع ان يحقق رؤية الكويت في استيعاب العمالة الكويتية التي من المتوقع دخولها سوق العمل في السنوات المقبلة.
وبينت بن حسين ان الجمعية تمتلك العديد من الخطط التي تحتاج إلى رعاية ودعم من اجل تنفيذها وتكون المشاريع الصغيرة والمتوسطة مصدرا من مصادر الدخل التي تعتمد عليها الحكومة من خلال برنامج عملها الذي يحمل رؤية اقتصادية وتحويلا إلى الإنجاز وعدم الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل، مع تحقيق التوازن في هيكل الاقتصاد الوطني، من خلال إعادة رسم دور الحكومة في النشاط الاقتصاد.

MENAFN07022024000130011022ID1107825236

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