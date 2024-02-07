Thursday, 08 February 2024 06:54 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بالفيديو.. إغلاق منشأة وتحرير 4 محاضر وإتلاف 150 كغم مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك بأسواق القرين

2/7/2024 10:00:37 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) حنان عبدالمعبود
ثمّن محافظ مبارك الكبير محمود بوشهري الجهود التي يقوم بها مفتشو الهيئة العامة للغذاء والتغذية، مؤكدا بالقول: انهم يقومون بجهود جبارة، ونضع أيدينا بأيديهم للحفاظ على المصلحة العامة للبلاد، ونتمنى لهم التوفيق.
جاء ذلك في تصريح له على هامش الجولة التفتيشية التي نظمتها الهيئة العامة للغذاء والتغذية بمحافظة مبارك الكبير على الأسواق والمطاعم بمنطقة أسواق القرين للتأكد من مدى الالتزام بالنظم واللوائح المعمول بها.
وقال بوشهري إن الجولة تأتي في إطار حرص المحافظة على الإلمام بمختلف الجوانب، وحريصون على دعم الهيئة خلال الجولات التي يقومون بها، ولهذا تواجدت معهم خلال جولتهم، مشيرا إلى أنه لاحظ بعض الأماكن التي لا تحظى بالنظافة بشكل جيد.
من جانبه، كشف مدير محافظة مبارك الكبير في الهيئة العامة للغذاء والتغذية د.سعود الجلال، عن تحرير 4 محاضر لمخالفات مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي و6 تعهدات بتعديل الأوضاع وإغلاق منشأة وإتلاف 150 كيلو مواد غذائية في أسواق القرين.
وأضاف الجلال: جولاتنا مستمرة بشكل يومي، ومن خلال التنسيق مع محافظ مبارك الكبير تم عمل جولة لتفقد أوضاع المنطقة، وتم خلالها تحرير عدد من المحاضر وغلق أحد المطابخ لكونه غير مستوف للاشتراطات ووجود عمال دون الحصول على شهادات صحية، كما تفقدنا 3 مطابخ ومصنعين للحلويات.
وحول الجـــــولات والمخالفات التي يتم ضبطها، بين أن هناك تنسيقا بين الجهات الحكومية، مشيرا إلى أن المحافظ رصد بنفسه بعض الملاحظات وسوف يوجهها حسب الاختصاصات، موضحا ان الهدف من الجولات المستمرة تفقد الأوضاع وتشجيع المفتشين.
وعن آلية المخالفات، ذكر أن هناك مخالفات تكون غير قابلة للصلح وتخص المواد الغذائية، حيث تكون فيها المواد غير صالحة للاستخدام الآدمي، وفي هذه الحالة يتم تحويل المخالفة إلى النيابة ويتم إغلاق المنشأة، أما عند مخالفة الاشتراطات الصحية والنظافة العامة والشهادات الصحية للعاملين فيتم تحرير المخالفة وتبقى قابلة للصلح لمدة 60 يوما ويحق لصاحب المنشأة تعديل الأوضاع، لافتا إلى أن من أبرز المخالفات التي تم رصدها هي عدم توافر شهادات صحية للعاملين تثبت خلوهم من أي أمراض معدية.
بدوره، لفت رئيس تفتيش محافظة مبارك الكبير في الهيئة محمد الدوسري في تصريح لـ «الأنباء» إلى ان العمل جار مدار 24 ساعة عبر فرق تفتيشية بنظام النوبات، مشيرا إلى ضبط إحدى المنشآت الغذائية التي تقوم بتداول مواد غذائية غير مطابقة للاشتراطات وسيتم إغلاقها، ومبينا أن دور الهيئة التأكد من سلامة العاملين بالقطاع الغذائي أيضا.
من ناحيته، أكد مراقب تفتيش محافظة مبارك الكبير بالهيئة مطلق الرشيدي لـ «الأنباء» أن الجولة نتجت عنها عدة مخالفات منها فتح منشأة دون ترخيص، مبينا ان الجولة تهدف إلى التأكد من سلامة المواد الغذائية والنظافة العامة.

MENAFN07022024000130011022ID1107825235

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث