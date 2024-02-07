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((التجارة)) تغلق مكتباً يمنح شهادات تدريب غير قانونية

2/7/2024 10:00:37 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عاطف رمضان
قامت وزارة التجارة والصناعة بضبط أحد مكاتب التدريب المخالفة للقانون، وذلك بعد رصد الوزارة لإعلان قام بنشره المكتب يدعي من خلاله تنظيم برنامج تدريبي مدته عامين بمقابل مالي، ويمنح المشارك بموجبه شهادة إتمام دورة، ويستخدم شعار وزارة التجارة لإضفاء المصداقية لتضليل المستهلك. وبعد التحقيق تبين أنه يمارس نشاطه دون ترخيص تجاري، كما أن الدورة التدريبية المعلن عنها تخالف ترخيص إدارة التدريب الأهلي في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، ما يجعل الشهادات الصادرة منه غير قانونية وغير معترف بها، فتم إغلاقه وجار استكمال الإجراءات القانونية.

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